MINISTRO CULTURA * TEATRO ALLA SCALA: SANGIULIANO-SALA « ALL’ATTUALE SOVRINTENDENTE E DIRETTORE ARTISTICO MEYER VA RICONOSCIUTO MIRABILE IMPEGNO »

Il futuro del Teatro alla Scala rappresenta una priorità per la sua Fondazione e per il Governo che stanno lavorando ad una soluzione condivisa al fine di valorizzare al meglio un’eccellenza italiana e milanese, unanimemente riconosciuta in tutto il mondo. Un lavoro, quello portato avanti in queste ore in assoluta concordia, ispirato esclusivamente dalla ferma volontà di tutelare un patrimonio culturale che, coniugando tradizione ed innovazione, è chiamato oggi ad affrontare nuove ed importanti sfide.

Il canto lirico è patrimonio dell’umanità, bene comune di ciascuno di noi: in quest’ottica Fondazione e Governo si sono sempre impegnati affinché, nella comune volontà di dare seguito alle vigenti disposizioni legislative, questioni o interferenze di natura politica non trovassero cittadinanza nel corso di questi mesi.

Ogni strumentalizzazione sul punto va dunque respinta con fermezza. All’attuale Sovrintendente e direttore artistico della Scala Dominique Meyer va riconosciuto un mirabile impegno e una totale dedizione a servizio della Scala che, sotto la sua gestione, ha raggiunto, anche dal punto di vista organizzativo e finanziario, risultati straordinari che costituiscono oggi patrimonio comune per Milano e per l’Italia”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Sindaco di Milano e presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Giuseppe Sala.