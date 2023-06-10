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TRENTO – BONDONE * 72MA EDIZIONE 2023: « IN GARA IL PILOTA SERGIO DIVINA, PRESIDENTE CENTRO S. CHIARA ED EX SENATORE LEGA (NELLA FOTO CON IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA RAIMONDI) »
TRENTO – BONDONE * 72MA EDIZIONE 2023: « IN GARA IL PILOTA SERGIO DIVINA, PRESIDENTE CENTRO S. CHIARA ED EX SENATORE LEGA (NELLA FOTO CON IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA RAIMONDI) »
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12.58 - sabato 10 giugno 2023
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È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.
https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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