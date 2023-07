FRATELLI D’ITALIA TRENTINO * AMMINISTRATIVE OTTOBRE: « COALIZIONE CDX, IL CANDIDATO PRESIDENTE È FUGATTI E LA VICEPRESIDENZA PAT SPETTERÀ A GEROSA »

19.30 - venerdì 28 luglio 2023

I responsabili trentini dei partiti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, dopo una approfondita analisi della situazione politica del territorio trentino, in accordo con i vertici nazionali comunicano la loro decisione di sostenere unitamente la candidatura a Presidente di Maurizio Fugatti per le prossime elezioni di ottobre 2023 in Trentino.

Il percorso finora fatto di allargamento della coalizione ad altre realtà territoriali di ispirazione autonomista è da noi giudicato positivamente in quanto rappresenta al meglio lo spirito e le istanze della comunità trentina. Le decisioni sugli assetti della futura giunta provinciale, a seguito di una auspicata vittoria della nostra coalizione, saranno prese sulla base del risultato elettorale conseguito dai singoli partiti, tenendo comunque fin d’ora presente che la vicepresidenza della Giunta provinciale spetterà a Francesca Gerosa, rappresentante di Fratelli d’Italia.

A seguito di tali decisioni diamo quindi avvio alla campagna elettorale consapevoli che il bene primario è il futuro della comunità trentina.