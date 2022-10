VICEPRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TN-AA-SÜDTIROL * DISCORSO PRESIDENTE MELONI: GUGLIELMI, “ È SULLE MINORANZE LINGUISTICHE TRENTINE E BOLZANINE CHE TROVA LE FONDAMENTA LA NOSTRA AUTONOMIA “

16.01 - martedì 25 ottobre 2022

Il vicepresidente ladino del Consiglio Regionale Luca Guglielmi interviene sul discorso di fiducia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Con tutta probabilità si è trattato di una svista, legata anche all’emozione del momento, ma non posso, da rappresentante ladino, non sottolineare come la presidente Meloni nel parlare dell’Autonomia abbia citato nel suo discorso soltanto la Provincia di Bolzano, omettendo la controparte trentina, la Specialità d’Autonomia è infatti caratteristica esclusiva della nostra Regione. Un tema delicato, di grande attualità, in questi giorni in cui la Regione celebra i 50 anni dall’entrata in vigore del Secondo statuto di Autonomia”.

Chiosa il vicepresidente ladino Guglielmi: “Senza dimenticare che è sulle minoranze linguistiche trentine e bolzanine che trova le fondamenta la nostra Autonomia”.