CONSULTA PROVINCIALE GENITORI – TRENTINO * PRESIDENTE FRESCHI – LETTERA APERTA A FUGATTI E BISESTI: « LE MASCHERINE FFP2 DISTRIBUITE NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SONO OMOLOGATE AD USO PEDIATRICO? »

17.49 - martedì 22 febbraio 2022

Spettabile redazione allego quanto richiesto oggi a Fugatti e Bisesti con PEC.

A seguito del “Position paper” della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica e delle dichiarazioni del dott. Ferro in merito all’assenza di specifica omologazione delle mascherine FFP2 per la fascia pediatrica sono a richiedere alcuni chiarimenti:

– si può affermare che le mascherine FFP2 distribuite negli istituti comprensivi siano omologate per lo specifico utilizzo da parte di bambini dai 6 ai 13 anni?

– qualora risultasse confermato che non esista specifica omologazione per la fascia pediatrica, sulla base di quali requisiti sono stati definiti gli acquisti da parte degli istituti comprensivi?

– nel caso in cui fossero stati acquistati dispositivi di protezione non conformi sarebbe ravvisabile uno spreco di denaro pubblico?

– nel caso in cui fossero stati forniti ai bambini degli istituti comprensivi dei dispositivi di protezione non omologati per la loro fascia di età si può ravvisare una mancanza nella tutela della salute di minori da parte dei singoli istituti?

*

Maurizio Freschi

Presidente Consulta Provinciale Genitori del Trentino