URZÌ (FDI) * REPLICA A CIA: « NON ESISTE L’AUTO-SOSPENSIONE DAL PARTITO, ATTEGGIAMENTI CHE VIOLANO IL CODICE ETICO »

13.43 - sabato 9 dicembre 2023

URZÌ A CIA: NON ESISTE L’AUTOSOSPENSIONE DAL PARTITO, ATTEGGIAMENTI CHE VIOLANO IL CODICE ETICO

È abbastanza disarmante la presa di posizione del consigliere Cia che dopo essere rimasto aggrappato per lunghi giorni ad una carica assessorile non concordata con il partito di appartenenza (fatto di per sè gravissimo) ora dichiara di sospendersi dal partito e dal gruppo consiliare provinciale.

Che non ci fosse confidenza con le regole del partito che gli ha permesso di essere eletto per ulteriori cinque anni era chiaro ma va precisato che non esiste l’istituto dell’auto sospensione da partito e gruppi consiliari.

Non si capisce quindi bene a che cosa il consigliere Cia faccia riferimento.

La mancanza di chiarezza verso il proprio partito è un dato che non può essere sottaciuto perché incide anche sul rispetto degli elettori che non sono proprietà esclusiva di nessun candidato o eletto.

Il consigliere verrà invitato quindi a chiarire la propria posizione che continua a creare un evidente imbarazzo al partito essendosi collocato su una linea totalmente autoreferenziale non avendo rispettato nessuna disposizione interna in tutti questi ultimi giorni e che ha assunto la disarmante difesa ad oltranza del proprio assessorato non tenendo conto degli accordi elettorali assunti prima del voto ed a cui anche Cia si era impegnato. Se non gli andavano poteva non candidarsi.

Riguardo gli imbarazzi buonisti e ammantati di mielosità del consigliere si vogliono richiamare alla memoria le ripetute prese di posizione con cui il consigliere la scorsa legislatura era intervenuto scompostamente più volte su svariati temi creando più di un incidente diplomatico in maggioranza, comprese le posizioni da cui dovemmo prendere le distanze come quando dichiarò che si confondeva “l’esercizio della gestione della cosa pubblica (riferendosi a decisioni della Provincia, ndr) in Cosa nostra”. Posizioni radicali e imbarazzanti politicamente per l’intero partito poi riviste dallo stesso Cia sino alla nomina non concordata con il partito ad assessore.

Atteggiamenti e correlazioni fra autonomia e terra di mafia sino nelle istituzioni trentine, quelle di Cia, che hanno ferito gravemente la cittadinanza trentina dedita al lavoro ed al sacrificio e che non merita di essere messa in relazione con un diffuso clima di omertà a carattere mafioso.

La coerenza sempre più disordinata di Cia, con posizioni nelle ultime settimane assunte per soli benefici personali connessi ad una carica di assessore, saranno valutate in termini di compatibilità con il codice etico del partito a cui si impegnano tutti gli iscritti ed i candidati.

Alessandro Urzì commissario provinciale Fratelli D’Italia Trentino