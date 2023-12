CASA AUTONOMIA.EU * LUPI: DEMAGRI, « INTERAZIONE UOMO-GRANDI CARNIVORI, A QUANDO UN IMPEGNO SERIO DA PARTE DELLA GIUNTA PAT?

11.59 - sabato 9 dicembre 2023

Grandi carnivori. Il nostro Gruppo politico registra una costante e mai sopita preoccupazione delle persone riguardo alla presenza dei grandi carnivori sul nostro territorio e alle loro costanti interazioni con l’uomo. Campagna elettorale e formazione dell’esecutivo, tengono la Giunta ormai da mesi lontana dai suoi compiti istituzionali anche in questo campo.

Un crescente numero di attestazioni di diffusa preoccupazione, anche a mezzo stampa, stimola MCA.eu a prendere ferma posizione.

A tal riguardo, attraverso la nostra rappresentante in Consiglio provinciale – Paola Demagri – abbiamo depositato il nostro pensiero politico per mezzo di un’opportuna interrogazione alla Giunta.

Qui di seguito il testo (nella foto: Lagolo)

Per MCA.eu il Segretario politico Michele Dallapiccola

Formazione/informazione della Comunità trentina riguardante l’interazione uomo/grandi Carnivori. A quando un impegno serio in materia? Con l’arrivo della stagione fredda si azzerano le interazioni con gli orsi ma aumentano a dismisura quelle coi lupi.

È di pochi giorni fa una loro predazione a carico di un cane domestico in prossimità di un’abitazione in Valsugana. A Meano ha avuto non poca risonanza la presenza di alcuni esemplari in prossimità del paese. A Lagolo, due esemplari si muovono indisturbati ormai da giorni tra le abitazioni dell’abitato.

La Giunta provinciale si rinnova ma il suo atteggiamento nei confronti della materia, pare proprio di no. Anzi per meglio dire si ode come assordante il silenzio di un esecutivo assente dalla scena dell’informazione attiva. Con un Presidente fautore di una politica degli annunci, in luogo delle azioni che è stato comunque premiato dal voto.

Noi però desideriamo intervenire a nome e per conto delle persone che da questo stato di cose non sono invece rimaste soddisfatte. C’è una parte di popolazione che queste informazioni le chiede e le attende.

A un mese dalla sua proclamazione, la Giunta non ha ancora saputo esprimere nulla di diverso dalla sua incapacità di spartirsi poltrone. Ma intanto, il bisogno delle Comunità di capire come interagire con i grandi Carnivori è ancora argomento molto scottante e di attualità.

Siamo altresì convinti che se mai arriverà, la soluzione è ancora lontana a venire. Nemmeno attraverso un eventuale piano di controllo che attiveranno chissà quando, chissà come e comunque per pochissimi soggetti.

Tutto ciò premesso:

il Consiglio interroga la Giunta per sapere quando e come il nuovo titolare del dicastero ai Grandi Carnivori, ha intenzione di promuovere un serio ed articolato programma di formazione informazione rivolto alla popolazione.

Paola Demagri Consigliere Provinciale