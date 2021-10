TRENTO UNITA – EMENDAMENTO * BILANCIO COMUNE 2021-23 -VARIAZIONE: « REALIZZARE IL RADDOPPIO DEI POSTI AUTO AL PARCHEGGIO EX SIT ED IL BIKE POINT »

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1/2021: VARIAZIONE DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023:

PREMESSO CHE

– Nella parte straordinaria del Bilancio è stata inserita, a seguito di emendamento, l’opera relativa al raddoppio del numero di posti auto presso il parcheggio denominato ex SIT;

-Conseguentemente nell’anno venivano effettuati più interventi, al fine di procedere con l’intervento quali carotature, bonifica e progettazione;

– l’opera risulta strategica, al fine di fermare il traffico parassitario nella prima corona della città, evitando la permeazione del centro, mediante l’utilizzo della vettura privata, fornendo contemporaneamente una appetibile alternativa di parcheggio. L’intervento prevede anche la realizzazione di un bike point.

– L’Amministrazione ha partecipato ad un bando statale, che, qualora aggiudicato, consentirebbe la riqualificazione dell’area con funzioni diverse e la realizzazione di un HUB di interscambio modale;

– In caso di aggiudicazione del bando, entro il mese di novembre 2021, potrà essere stralciata l’opera con la approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2025 in approvazione, in Consiglio comunale, nel mese di dicembre 2021. In caso contrario l’opera rimarrà confermata e potrà quindi seguire l’iter già iniziato.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI FORMULA IL SEGUENTE EMENDAMENTO

– A eliminare dalla variazione di bilancio in oggetto lo stralcio dell’opera relativa alla realizzazione della struttura per raddoppio posti auto e bike point presso il piazzale ex SIT (€ 2.497.239,03), per effetto del Concluso di Giunta n. 349 di data 24.05.2021.

Si conferisce mandato agli uffici di modificare conseguentemente i saldi di bilancio, il corpo della delibera, gli allegati ed i documenti connessi.

TRENTO UNITA

Cons. Andrea Merler

Cons. Piergiorgio Frachetti

Cons. Eleonora Angeli

Cons. Fabrizio Guastamacchia