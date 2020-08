CCB – CASSA CENTRALE BANCA * VETRI SPECIALI SPA: « FINANZIAMENTO DI 15 MILIONI, IN POOL CON 5 CASSE RURALI TRENTINE E 2 BCC DEL CENTRO ITALIA »

Un finanziamento in pool di 15 milioni di Euro coordinato da Cassa Centrale Banca a sostegno di Vetri Speciali S.p.A.

Il finanziamento, coordinato da Cassa Centrale Banca con la partecipazione di 5 Casse Rurali Trentine (CR Alto Garda, CR di Rovereto, CR Val di Non, CR Val di Sole, CR Valsugana e Tesino) e 2 BCC del centro Italia (BCC Anagni e BCC Sangro Teatina di Atessa) permetterà a Vetri Speciali S.p.A. un ulteriore innalzamento del livello tecnologico degli impianti produttivi in un’ottica di adeguamento alle sempre più stringenti richieste del mercato e di una considerevole riduzione dell’impatto ambientale generato. Il Gruppo Cassa Centrale, con questa operazione, conferma la vicinanza alle aziende del territorio e, al contempo, la capacità di rispondere a esigenze strutturate delle imprese italiane.

L’operazione di finanziamento a Vetri Speciali S.p.A., siglata da Cassa Centrale con un pool composto da 7 BCC e Casse Rurali socie, dimostra la volontà del Gruppo di affiancare le imprese italiane, sostenendone lo sviluppo e l’ammodernamento, supportando i clienti nella transizione energetica, con particolare riguardo al rispetto del territorio e dell’ambiente.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questo progetto – commenta Luca Gretter, Responsabile della Sede Corporate di Trento di Cassa Centrale Banca – insieme a 7 Banche del Gruppo. Questa operazione è la prova che l’articolazione a Gruppo ci permette di rispondere in maniera sempre più organica alle esigenze del territorio anche, come nel caso di Vetri Speciali S.p.A., finanziando aziende strutturate, leader nel proprio mercato di riferimento a livello mondiale.”

Il finanziamento di 15 milioni di Euro, destinato al rinnovo e all’ulteriore miglioramento tecnologico degli impianti produttivi per la lavorazione del vetro, permetterà a Vetri Speciali S.p.A. di ridurre significativamente l’impronta ambientale generata ed in particolare le emissioni di CO2. Un’attenzione all’ambiente fondamentale sia per l’azienda che per le Banche finanziatrici.

Vetri Speciali S.p.A. è una società con sede a Trento stabilimenti a Gardolo e Pergine Valsugana, da anni operativa anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, a Ormelle (TV) e San Vito al Tagliamento (PN). Leader nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro per vini, liquori, oli e alimenti, ha saputo innovare negli anni e affermarsi sul mercato internazionale.

“Grazie a questo finanziamento – commenta Osvaldo Camarin, Amministratore Delegato di Vetri Speciali S.p.A. – potremo innovare ancora, ammodernando e adeguando le nostre linee di produzione del vetro. Le nuove tecnologie a disposizione e la digitalizzazione della produzione permetteranno, fra l’altro, di ridurre in maniera davvero considerevole l’impatto ambientale: un tema oggi cruciale. Il nuovo investimento ci permetterà inoltre di ridurre al minimo gli sprechi”.

Cassa Centrale ha sviluppato notevolmente nell’ultimo anno il servizio Corporate aprendo uffici in tutte le sedi territoriali. La collaborazione a stretto contatto tra Capogruppo e Banche del Gruppo permette di agire come una vera squadra a servizio delle aziende. Operando anche con finanziamenti in pool su tutto il territorio italiano, il Gruppo contribuisce alla ripresa della competitività del sistema Italia, valorizzando le eccellenze dei territori, come nel caso di Vetri Speciali S.p.A., che intendono innovare il proprio business in un’ottica di sviluppo sostenibile.

*

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera 79 banche con 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e oltre 500.000 Soci. 6,7 miliardi di fondi propri e il CET1 ratio pari al 19,7% collocano il Gruppo tra i più solidi del Paese. Il totale crediti lordi sfiora i 44 miliardi di Euro, per oltre 500 mila clienti finanziati.

Vetri Speciali S.p.A. è una società nata in Trentino, che ha saputo declinare la tradizione artigianale con le più innovative tecnologie a servizio della grande industria. Con sede a Trento e stabilimenti produttivi a Gardolo (TN), Pergine Valsugana (TN), Ormelle (TV) e San Vito al Tagliamento (PN), ha consolidato negli anni una posizione unica nello scenario della produzione industriale di contenitori in vetro cavo per alimenti. Vetri Speciali S.p.A. destina il 60% della propria produzione alla distribuzione nazionale, ed è attiva in altri 52 paesi.