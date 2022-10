LORENZO RIZZOLI * BILANCI MUNICIPI: « SI POTREBBE INTRODURRE UNA ADDIZIONALE, PER PORTARE MAGGIORE INTROITO ALLE AMMINISTRAZIONI

12.35 - giovedì 20 ottobre 2022

Leggiamo spesso delle difficoltà delle amministrazioni comunali nel quadrare i propri conti di bilancio. Oggi, dove tutto costa di più, le amministrazioni comunali hanno difficoltà nel ridurre i servizi, in quanto apprezzati dai cittadini, ma devono fare i conti con il rincaro di tutto, soprattutto delle utenze. Utenze triplicate non solo per le imprese, ma anche per le pubbliche amministrazioni. Sappiamo che un bilancio è fatto di entrate ed uscite. Se le uscite incrementano, al fine di quadrare il bilancio occorre o ridurre al massimo la spesa, con riduzione dei servizi, oppure incrementare le entrate.

Poiché i servizi sono apprezzati penso che ridurli non sia la strada giusta. Occorrerebbe, a mio avviso, avere maggior coraggio, coraggio che si potrebbe tradurre nell’introduzione dell’addizionale comunale e quindi di una nuova tassa. Tassa che colpirebbe non tutti i redditi (basta fissare un limite minimo di reddito esente) e che avrebbe una percentuale molto ridotta. Oggi tra le tasse che paghiamo c’è l’addizionale regionale, nella misura dell’1,23%. Introdurre un addizionale comunale per redditi superiori ad una certa cifra potrebbe portare un maggior introito alle amministrazioni comunali, permettendo loro di mantenere, se non incrementare, i servizi a favore dei suoi cittadini.

Si pensi, ad esempio, al comune di Giovo, Comune nel quale era presente l’addizionale comunale nell’anno 2021, nella misura dello 0,20% per redditi superiori ad € 20.000. Un ragionamento, a mio avviso, andrebbe fatto. Bisognerebbe, ovviamente, avere molto coraggio, in quanto introdurre, oggi, una nuova tassa rischierebbe di scatenare una “rivolta popolare”, ma se ben spiegata, penso che i cittadini ben volentieri contribuirebbero alle casse comunali pure di mantenere in vita i servizi con incremento della loro qualità.

*

Lorenzo Rizzoli