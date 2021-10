MART – ROVERETO (TN) * “ IL CERCATORE DI LUCE “: « IL 14/10 ALLE 18.00 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CARMINE ABATE, CON ALBERTO FAUSTINI ED ALESSANDRA TIDDIA »

IL CERCATORE DI LUCE . CARMINE ABATE AL MART. Mart, 14 ottobre ore 18.0.

Un’appassionante storia familiare, intrecciata con maestria alla vita straordinaria del grande pittore Giovanni Segantini.

Un potente romanzo corale che affronta temi universali: la vita, la natura, la morte.

Ne parlano con l’autore Alberto Faustini, giornalista e direttore dei quotidiani l’Adige e l’Alto Adige,

Alessandra Tiddia, curatrice del Mart e consulente artistica per il volume.

In collaborazione con Libreria Arcadia, Rovereto. Carmine Abate, Il cercatore di luce (Mondadori).

In un romanzo epico e visionario, Carmine Abate torna a raccontare un’appassionante storia familiare, e vi intreccia con maestria la straordinaria avventura esistenziale e artistica di uno dei nostri più grandi pittori, Giovanni Segantini, muovendosi – con l’autorevolezza di chi li conosce nelle più segrete profondità – in luoghi lontani ma dalla identica, struggente meraviglia: dal Trentino di Arco e della Scanuppia, paradiso naturale degli urogalli, alle altezze sublimi di Maloja, all’altopiano della Sila, monumento alla bellezza nel cuore del Mediterraneo.

Avvalendosi di un meccanismo narrativo ad alta precisione alimentato da una lingua insieme morbida e acuminata, Abate scolpisce un potente romanzo corale che affronta temi universali: la vita, la natura, la morte, gli stessi del famoso Trittico della Natura di Giovanni Segantini. È lui l’inesausto cercatore di luce che, pur presagendo la fine ormai prossima, sale in montagna a dipingere l’ultima, grandiosa opera. L’unico modo per sconfiggere la morte. La sua e la nostra.

Carlo ha dodici anni quando sale in Scanuppia, una montagna del Trentino, per trascorrere le vacanze estive nella baita di famiglia. I genitori non fanno che litigare, la tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie quando si immerge nel dipinto appeso nella sua stanza: una giovane donna con un bambino tra le braccia. Chi sono quelle due persone? Al ragazzo pare di riconoscerle e chiede notizie alla Moma, la nonna originaria della Calabria, scoprendo che il nonno aveva conosciuto il pittore, Giovanni Segantini.

Carlo si trova così a ricostruire la trama intima e collettiva di un intero secolo, a partire dalla travolgente vicenda umana di Segantini, legata a quella della propria famiglia. Mentre è alle prese con i primi turbamenti sentimentali, il ragazzo si appassiona all’amore tra l’artista e Bice Bugatti, donna carismatica e compagna fedele, sempre al suo fianco dall’incontro a Milano agli anni in Brianza e in Svizzera.

Carmine Abate è nato a Carfizzi, un paese della Calabria. Emigrato da giovane ad Amburgo, oggi vive in Trentino. Come narratore, ha esordito in Germania con Den Koffer und weg! (1984) e in Italia con Il ballo tondo (1991), cui sono seguiti raccolte di racconti e romanzi di successo. I suoi libri, vincitori di prestigiosi premi, sono tradotti in numerosi Paesi. Con La collina del vento (2012) ha vinto il 50° Premio Campiello.