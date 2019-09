UNTERBERGER (SVP) * FINE VITA: « LA SENTENZA DELLA CONSULTA HA TRACCIATO LA STRADA, ORA LA SI PERCORRA PER DARE ALL’ITALIA UNA LEGGE DEGNA»

“A partire dalla sentenza di ieri, il mio augurio è che sul fine vita in Parlamento possa nascere una discussione vera e libera da pregiudizi di ogni tipo.”

Lo scrive in una nota la senatrice SVP Julia Unterberger.

“In molto sottolineano che quella di ieri è una sentenza storica, ma è anche una sconfitta storica per un Parlamento che non ha trovato la forza e il coraggio per affrontare un tema di così grande delicatezza e importanza.

Io spero che questa sentenza abbia un effetto salutare, perché non si possono schivare quei temi che interpellano una dimensione etica e morale e soprattutto non si può restare indifferenti davanti alla sofferenza di tante persone.

La sentenza della Consulta ha tracciato la strada, la si percorra per dare finalmente all’Italia una legge degna di un Paese moderno e civile.”