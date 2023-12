TRENTINO TRASPORTI SPA * FIRMA CONTRATTO NUOVI AUTISTI: « IL BENVENUTO ALLE 34 NUOVE FIGURE, DA PARTE DI PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE »

10.30 - mercoledì 20 dicembre 2023

Oggi il Presidente avv. Diego Salvatore e il Direttore Generale ing. Roberto Murru hanno dato il benvenuto alle 34 nuove figure individuate grazie al progetto “Trentino Trasporti Academy”. Si tratta di 8 donne e 26 uomini, di cui 19 inizieranno il loro percorso in azienda il 20 dicembre 2023, mentre 15 di loro il 03 gennaio 2024. Il più giovane è dell’anno 2002 e la maggior parte sono residenti in Provincia.

“Dovevate essere solo in 10 – ha dichiarato il Presidente – invece, con grande sorpresa abbiamo avuto un alto riscontro e pertanto l’azienda ha deciso di ampliare il numero dei possibili reclutati. Siamo certi che tutti voi riuscirete a raggiungere l’obiettivo, diventando quindi i nuovi autisti di Trentino Trasporti, il biglietto da visita della nostra società, che ha il suo motore proprio nelle persone”.

I candidati scelti inizieranno la loro carriera nel mondo del trasporto pubblico, grazie al contratto part-time che li impegnerà per tre giorni alla settimana; inizialmente vi sarà una formazione interna necessaria a conoscere ed ambientarsi in questa nuova realtà, successivamente frequenteranno i corsi di scuola guida rivolti all’acquisizione dell’abilitazione di guida professionale necessaria per svolgere la professione di autista, ovvero la patente professionale D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Inoltre, in questo lasso di tempo, saranno impiegate sul territorio come verificatori di titoli di viaggio nel bacino urbano di Trento.

Una volta acquisita la patente, il rapporto di lavoro verrà trasformato con un contratto a tempo pieno e indeterminato e le figure di Trentino Trasporti Academy entreranno a tutti gli effetti nella squadra degli autisti della Società.