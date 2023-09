FEDERCASSE * TASSAZIONE EXTRA PROFITTI BANCARI – AUDIZIONE SENATO : « SI ESCLUDANO LE BCC DAL PROVVEDIMENTO, IN RAGIONE DELLA PECULIARITÀ MUTUALISTICA »

– L’imposta in discussione andrebbe considerata deducibile ai fini IRES e IRAP.

Federcasse ricorda inoltre l’essenza delle banche cooperative di comunità caratterizzate dal principio di mutualità (oggetto di particolare riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica intervenuto il 21 luglio scorso alla Assemblea annuale di Federcasse), per il quale le BCC debbono erogare il credito per oltre il 50% a favore dei soci e per almeno il 95% all’interno della propria zona di operatività territoriale. La finalità lucrativa individuale è esclusa dai limiti normativi rigorosi alla distribuzione degli utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio.

Le BCC debbono, infatti, destinare a riserva patrimoniale almeno il 70% degli utili netti annuali (nella prassi, tale limite è superiore al 90%), cosa che rappresenta la loro principale fonte di patrimonializzazione e che – in nessun caso – può essere destinato a favore dei soci. De facto, considerando altri obblighi normativi (es. destinazione di un ulteriore 3% degli utili netti annuali a favore dei Fondi Mutualistici per lo Sviluppo della Cooperazione), soltanto una quota inferiore al 2 per cento viene mediamente destinata alla remunerazione dei soci.

In aggiunta, per le BCC il conseguimento degli utili costituisce il raggiungimento dell’obiettivo economico d’impresa che, per quanto privato, si qualifica come di “interesse generale” determinando un maggiore patrimonio funzionale all’esercizio del credito ed allo svolgimento della relativa funzione sociale.

In tale contesto – evidenzia la Memoria – “l’imposta straordinaria introdotta dall’articolo 26 del D.L. 104/2023 incide negativamente sul livello degli utili e, quindi, sulla capacità di auto-patrimonializzazione delle BCC e, di conseguenza, in base al meccanismo del moltiplicatore del credito, sulle future erogazioni di finanziamenti a soci e clienti dei rispettivi territori”.

Per quanto riguarda invece l’incremento del “margine di interesse”, Federcasse ricorda come quello realizzato dalle BCC “risulta determinato in misura maggiore dall’aumento dei proventi derivanti dai titoli di debito (tra cui i titoli di Stato), piuttosto che dall’attività di erogazione di finanziamenti a soci e clienti” e che “il margine di interesse è la principale fonte di reddito per le BCC che sono banche specializzate nella raccolta e negli impieghi alla clientela”.

Ad oggi, precisa ancora la Memoria, oltre il 60 per cento della redditività delle BCC viene dal margine di interesse rispetto a circa il 40 per cento della media dell’industria bancaria, “conseguenza di un modello di business che privilegia il rapporto con il territorio (oggi, in Italia, una filiale bancaria su cinque appartiene ad una BCC) e con clientela imprese di piccole e medie dimensioni (molte pratiche di affidamento ma di piccole dimensioni)”.