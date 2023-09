PAT * CAMBIAMENTI CLIMATICI: « “LA STORIA NEI GHIACCI”, TERZO INCONTRO AL PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI S. MARTINO »

10.02 - lunedì 11 settembre 2023

Per Le Giornate dei Ghiacciai, un’escursione al Travignolo. Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha ospitato il terzo incontro “La storia nei ghiacci”, con uno sguardo alla storia delle esplorazioni fino all’adattamento ai mutamenti in corso.

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro promosso dalla Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e organizzato mediante la collaborazione dei parchi della Provincia e di APPA, per sottolineare l’importanza di lavorare in rete sul grande tema dei ghiacciai ed assicurare una efficace divulgazione delle conoscenze accumulate e affrontare i cambiamenti in corso.

Nei loro interventi il Presidente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino Valerio Zanotti, il Direttore del Parco Cristiano Trotter, la Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO Mara Nemela e la Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Angiola Turella hanno sottolineato l’importanza che le istituzioni, gli enti di ricerca e le aree protette lavorino in rete sul grande tema dei ghiacciai e degli ambienti alpini di alta quota, al fine di assicurare una efficace divulgazione per accrescere consapevolezza e responsabilità rispetto a questi temi.

Nel corso dell’escursione, Lavinia Laiti dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente si è soffermata sui cambiamenti climatici legati allo stato dei ghiacciai, il giornalista e scrittore Fabrizio Torchio ha raccontato la storia delle prime esplorazioni del mondo glaciale, Giovanni Baccolo, glaciologo ricercatore presso il Politecnico di Zurigo, ha approfondito la lettura fisica e geormorfologica di questi fenomeni naturali e si è soffermato sulla significativa figura di Bruno Castiglioni nell’ambito dell’esplorazione dei ghiacciai delle Pale di San Martino e Gino Taufer, Responsabile del Settore Tecnico del Parco e componente della Commissione Glaciologica della SAT, si è soffermato sui monitoraggi dei ghiacciai del Travignolo e della Fradusta eseguiti dal Parco.

Ha concluso la giornata, presso il Centro Visitatori di Paneveggio, l’intervento di Franco Nicolis, direttore dell’Ufficio Beni Archeologici della Provincia, sul tema anche toccante dell’archeologia glaciale, tra storia, memoria ed etica.

La Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai ha avviato da tempo una ricognizione delle iniziative di studio, monitoraggio e ricerca sui ghiacciai e sulle aree periglaciali del Trentino sviluppata dalle diverse realtà competenti. E’ da questa considerazione che sono nate le “Giornate dei Ghiacciai”, una serie di eventi che, con cadenza periodica, hanno consentito di avvicinarsi a queste delicate tematiche. Da questi primi appuntamenti sta prendendo forma l’impegno, anche per il futuro, di riservare spazio e attenzione a questo delicato tema, in particolare affrontando le strategie concrete di mitigazione e contrasto degli effetti del cambiamento climatico.