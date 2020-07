DEPUTATI TRENTINI LEGA * DL RILANCIO: « BENE NOSTRO ODG PER SOLLECITARE IL GOVERNO PER ULTERIORI RISORSE A PROVINCE AUTONOME »

Trentino: Lega, ok odg per ulteriori risorse a province autonome . “Più attenzione alle autonomie speciali. Soddisfazione per l’accoglimento del nostro ordine del giorno al decreto Rilancio presentato per sollecitare il governo a prevedere uno stanziamento aggiuntivo, con netta accelerazione delle tempistiche, per le regioni a statuto speciale. Una misura necessaria per garantire l’erogazione dei servizi essenziali, sostenere il personale del comparto sanitario e potenziare la rete assistenziale territoriale. Continueremo a vigilare e proseguire il dialogo con la maggioranza e con il ministro Fraccaro per raggiungere insieme questo importante obiettivo per le regioni a Statuto Speciale, in particolare per le province di Trento e Bolzano”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.