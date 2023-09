CONSIGLIO PAT * PAR CONDICIO: « DAL 7 SETTEMBRE AL VIA LA REGOLAMENTAZIONE, LE CANDIDATURE VANNO PRESENTATE DA LUNEDÌ 18 A GIOVEDÌ 21/9 »

17.02 - mercoledì 6 settembre 2023

Elezioni del 22 ottobre 2023 da domani, 7 settembre, inizia la par condicio. Le candidature vanno presentate da lunedì 18 settembre a giovedì 21 settembre.

La sedicesima legislatura è agli sgoccioli ed è già in moto la macchina elettorale in vista delle elezioni provinciali del 22 ottobre, l’appuntamento alle urne che vedrà l’elezione del nuovo Consiglio provinciale e del presidente della Provincia. Come previsto dalla normativa elettorale che fissa la scadenza al sessantesimo giorno antecedente a quello della votazione, entro il 23 agosto scorso è avvenuta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della Provincia di convocazione dei comizi elettorali. Sono inoltre già stati nominati i componenti dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

Diversi sono gli adempimenti previsti per i prossimi giorni, in vista del voto del 22 ottobre. Tra questi la par condicio, ovvero il divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, fissata a partire da domani, 7 settembre 2023 (il 45esimo giorno antecedente a quello della votazione). Per questa data è prevista la pubblicazione in tutti i Comuni della provincia del manifesto che dà notizia al pubblico della convocazione dei comizi.

Il calendario delle operazioni elettorali (disponibile con tutte le informazioni relative alle elezioni provinciali sul sito della Provincia all’indirizzo https://elezioni.provincia.tn.it/Elezioni-Provinciali-2023) prevede poi le seguenti scadenze:

– da venerdì 8 a sabato 9 settembre deposito dei contrassegni;

– da lunedì 18 a giovedì 21 settembre presentazione delle candidature;

– entro venerdì 22 settembre esame e approvazione delle candidature e dei relativi contrassegni di lista da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale

– entro sabato 7 ottobre affissione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore). Il voto è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il

giorno successivo.