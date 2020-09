GHEZZI (FUTURA) * FONDI PAT COVID: « FUGATTI FA CAMPAGNA ELETTORALE CON I SOLDI MESSI A DISPOSIZIONE  DALLO STATO »

FUGATTI FA CAMPAGNA ELETTORALE CON I SOLDI DI ROMA. Un mese dopo la protesta delle opposizioni in Consiglio provinciale con l’abbandono dell’aula per la mancata trasparenza sui fondi governativi post-Covid, il presidente Fugatti si è ricordato improvvisamente di dover riferire alle minoranze su come utilizzerà le ingenti risorse (oltre 200 milioni di euro, che arrivano a 353 nel conteggio complessivo) messe a disposizione dallo Stato.

Ieri ha scritto al non imparziale presidente del Consiglio provinciale per chiedere una convocazione d’urgenza dello stesso Consiglio, per riferire – bontà sua – “in merito all’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Governo nel “decreto agosto” e accantonate sui fondi di riserva”.

Guarda caso, la prima commissione legislativa in cui Fugatti farà la sua pre-comunicazione è stata convocata per il giorno 17 settembre, penultimo giorno di campagna elettorale.

Ancora una volta dunque il presidente della Provincia riafferma il suo poco rispetto delle minoranze e delle istituzioni: riferisce in ritardo, con una comunicazione non soggetta a voto, e con una tempistica pre-elettorale che mostra il suo vero disegno: fare propaganda (con i soldi di Roma) a 4 giorni dalle elezioni. Spudorato.

*

Paolo Ghezzi

Capogruppo FUTURA