PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FACOLTà DI MEDICINA: BISESTI, « PER L’AUTONOMIA TRENTINA è UNA GIORNATA STORICA, BUON LAVORO A TUTTI GLI STUDENTI »

Facoltà di Medicina: al via oggi le lezioni.L’assessore Mirko Bisesti: “Una giornata storica, buon lavoro a tutti gli studenti”.

Hanno preso il via oggi, nella sede provvisoria del Collegio Bernardo Clesio a Trento, le prime lezioni per le 60 matricole della Facoltà di Medicina. “Per l’autonomia trentina è, indubbiamente, una giornata storica, sottolinea l’assessore provinciale all’Università, Mirko Bisesti.

La Facoltà di Medicina è una sfida per il Trentino che pone un obiettivo nuovo ed ambizioso, ovvero quello di dare risposte concrete ad un territorio di montagna come il nostro, che presenta delle peculiarità anche sul piano dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera, un elemento centrale per la qualità della vita delle popolazioni residenti, ancor più nella fase emergenziale in cui ci troviamo. Auguro, pertanto, – dice Bisesti – buon lavoro agli studenti che iniziano oggi il loro percorso, sono proprio loro i protagonisti di questa importante sfida che abbiamo davanti”.