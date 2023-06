DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * CARRIERA DOCENTI: « PROSEGUE LA MELINA DELLE MINORANZE, INVECE CHE AFFRONTARE L’ARGOMENTO NELLE SEDI DEPUTATE »

18.07 - lunedì 19 giugno 2023

DALZOCCHIO (LEGA SALVINI TRENTINO): “CARRIERA DEI DOCENTI. PROSEGUE LA MELINA DELLE MINORANZE”.

“In occasione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari provinciali, convocata per decidere l’ordine del giorno del prossimo Consiglio provinciale, ho chiesto di inserire la trattazione del ddl 176 sulla carriera dei docenti, a firma dell’Assessore Bisesti, tra i primi posti disponibili. La richiesta lungi dall’essere motivata dalla provenienza politica del firmatario, è giustificata dall’ampio confronto che comporterà.

A lungo, infatti, si è parlato già nella competente Commissione anche in ragione delle sollecitazioni pervenute da varie parti.

Il dibattito poi si è spostato sui giornali locali, consentendo alle minoranze e a futuri aspiranti candidati di prendere posizione e acquisire visibilità. Ritenendo che l’aula consiliare sia, a questo punto, il luogo più opportuno per proseguire in maniera seria e costruttiva il confronto, ho chiesto che sia dato uno spazio adeguato alla trattazione del disegno di legge.

Richiesta respinta e ostruzionismo garantito dalle minoranze al fine di non affrontare i temi salienti: la scuola e la carriera dei docenti.

Ciò la dice lunga sulla volontà delle opposizioni di fare mera propaganda, invece che affrontare l’argomento nelle sedi deputate a progettare e costruire il futuro del nostro sistema scuola, anche attraverso la carriera delle persone che vi dedicano le proprie competenze”. E’ quanto affermato in una nota dalla Capogruppo provinciale Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio