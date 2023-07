CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA MATTINO: « ASSESTAMENTO BILANCIO, CON LA RELAZIONE DI FUGATTI VIA ALLA MARATONA CONSILIARE »

13.06 - lunedì 24 luglio 2023

Assestamento, con la relazione di Fugatti via alla maratona consiliare

Via alla maratona consiliare sull’assestamento di bilancio che prevede risorse per 185 milioni di euro per il 2023; 195 per il 2024 e 78 per il 2025. Elencando gli interventi previsti qui , Fugatti si è soffermato sul tema dei rifiuti ricordando che le 80 mila tonnellate di residuo devono essere gestite sul territorio provinciale e la Giunta ha dato il via a un processo che permetterà di abbassare le tariffe che oggi si aggirano attorno a 300 euro a tonnellata e di non esportare più i rifiuti completando un ciclo con un impianto provinciale. “Un obiettivo – ha detto – che una comunità autonoma come la nostra deve essere in grado di porsi e che questa Giunta sta affrontando concretamente senza fraintendimenti ideologici”.

Nonostante le difficoltà la nave ha continuato a navigare

Aperta stamattina, con la relazione del presidente Fugatti, la discussione sulla manovra di assestamento di bilancio, l’ultima della legislatura. Per questo Fugatti è partito con un riepilogo del lavoro fatto dalla Giunta. “Una nave che ha continuato a navigare nonostante le difficoltà che talvolta sono sembrate insuperabili”. Un’autonomia che si trova di fronte alla complessità di fronte ad un momento difficile ma ricco di sfide da raccogliere da quelle climatiche a quelle economiche. Crediamo nel modello autonomista , ha aggiunto; un modello che non deve andare a detrimento di altri territori. Su questo ha citato il Centro dell’autonomia che, ha aggiunto, non è un progetto di piccolo cabotaggio, ma un punto autorevole e nevralgico del pensiero autonomista. Va pensata inoltre la modifica dello Statuto per rafforzare il peso della Pat introducendo l’intesa e non più solo il parere dei consigli provinciale e regionale per le modifche parlamentari. Un obiettivo per chiunque governerà per la prossima legislatura. Su questi temi, ha aggiunto il presidente, non c’è dibattito come del resto testimonia la campagna elettorale, anche se ci si trova di fronte a sfide come il mantenimento della popolazione in tutte le periferie, il problema demografico, l’ammodernamento della viabilità e dell’amministrazione.

Alleanza a geometria variabile. Risorse esterne indispensabili

Fugatti ha difeso poi le alleanze a geografia variabile anche oltre l’asse nord – sud. Serve poi un cambio di atteggiamento, quello di un Trentino che si mostra sempre il migliore e che ha portato ad atteggiamenti ostili nei confronti dell’Autonomia. Rispondendo a chi afferma che la Pat sta sempre più ricorrendo a risorse esterne, Fugatti ha ricordato che queste scelte vanno incontro a esigenze reali. Non solo, queste (oltre 3 miliardi, tra Pnrr e Pnc e olimpiadi) sono indispensabili per gli investimenti che hanno permesso e permettono la crescita del Pil superiore a quello nazionale. La Pat sta concludendo con il Mef un percorso che chiude la partita dell’accordo di Milano proponendo, con Bolzano, norme che salvaguardano l’autonomia di fronte alla riforma fiscale prevista a livello nazionale. La clausola di neutralità fiscale con l’obiettivo di contenere il peso della fiscalità per favorire la domanda interna. Inoltre, premettere e favorire la crescita significa ampliare le possibilità di autofinanziamento dell’autonomia e delle sue tante competenze. Nella relazione ha ricordato che i rapporti finanziari con lo Stato del 2021 hanno portato alla riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale del 20% (86 milioni di euro), l’attribuzione dei tributi sui giochi (11,5 milioni), la restituzione delle riserve all’erario 2014 – 20 (20 milioni) e gli arretrati sui giochi per 90 milioni.

Prima di tutto la coesione territoriale

Fugatti ha poi ricordato il capitolo della partecipazione che, a partire dagli Stati generali della montagna, e quello delle semplificazione amministrativa con una nuova visione della p.a. mirata ai servizi per i cittadini anche attraverso le tecnologie. Inoltre, il presidente Pat si è soffermato sulla riforma delle Comunità di valle e delle gestioni associate; su quelle che hanno interessato la scuola, sottolineando l’introduzione del sistema di formazione duale e lo sforzo di mantenere aperte le scuole di montagna. Sulla mobilità è stata fatta la scelta di un sistema pubblico privato. Centrale per Fugatti la coesione territoriale che passa attraverso la semplificazione del quadro normativo, l’accessibilità delle valli, nuovi modelli economici, la diffusione di servizi adeguati, e lo sviluppo della formazione anche per far crescere la cultura del territorio. Molte le iniziative per reindustrializzare la valli ricordate dal governatore. Poi l’impegno per la zootecnia colpita dal rincaro delle materie prime e il mantenimento del patrimonio architettonico e paesaggistico contenendo il consumo di suolo. Un modello di crescita, in sintesi, sociale, economico e green. Improntato a una sensibilità verso il territorio e il suo ambiente che è particolarmente sentita dei giovani.

Dopo anni trovate le risorse per opere come il Bypass e la funivia Trento – Bondone

Sul bypass ferroviario e la funivia del Bondone il presidente ha ricordato che sono state finalmente trovate le risorse. Sull’area San Vincenzo, per anni una sorta di discarica, ha ricordato che la gente chiede d i poter avere accesso a spettacoli che, nonostante le critiche, rappresentano cultura, cultura giovanile. Anche su Rovereto la Giunta non è stata ferma, compreso i passi avanti concreti sul sogno del collegamento ferroviario Rovereto – Riva. Ci sono le risorse per la variante di Sant’Ilario, l’Istituto Depero e il nuovo centro di Protezione civile e il finanziamento di una nuova Rsa e il polo di Meccatronica. Forte l’impegno, quasi un miliardo di euro, per le opere stradali, dalle varianti alla messa in sicurezza di molte strade, e le ciclabili ed è stata varata una legge innovativa che ha permesso di nominare 5 commissari. Ci sono poi le strade informatiche, col progetto Banda ultra larga.

Sanità, la Apss sarà la prima Azienda sanitaria universitaria

Sulla sanità, nonostante la pandemia, la Giunta è andata avanti con i suoi programmi puntando sull’ospedale policentrico e la realizzazione della scuola di medicina che verrà integrata nell’Apss che sarà la prima Azienda sanitaria universitaria d’Italia. Inoltre, chiusa la vicenda Not, si sta disegnando il nuovo polo universitario assistenziale d Trento.

Sula casa, Maurizio Fugatti, ha detto che gli interventi tradizionali non sono più sufficienti anche a causa della crescita dei tassi e l’impatto del turismo sul mercato immobiliare. Uno degli strumenti introdotti, ha ricordato, il contributo per le coppie che prendono in affitto appartamenti in zone decentrate, misura, ha detto Fugatti, ingiustamente criticata.

Fugatti ha concluso la sua relazione affermando che lo sviluppo della collaborazione con l’Euregio è fondamentale per lo sviluppo economico e culturale del Trentino e per rafforzare l’identità autonomista. Infine, il presidente ha auspicato che il dibattito elettorale si concentri sui temi di maggiore rilevanza.