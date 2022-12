ON. AMBROSI (FDI) * IRAN: « ESCALATION CONDANNE A MORTE, EUROPA VALUTI ESPULSIONE DIPLOMATICI REGIME »

16.46 - lunedì 12 dicembre 2022

ESECUZIONI IN IRAN, AMBROSI (FDI): “EUROPA VALUTI ESPULSIONE DIPLOMATICI REGIME”

“Di fronte alla escalation delle condanne a morte in Iran che nelle ultime ore hanno visto la seconda esecuzione di un manifestante, a titolo personale, ma con piena convinzione, considero ormai valutare l’espulsione di diplomatici iraniani a livello sia europeo sia dei singoli Stati che compongono l’Unione un passo sempre più necessario.

In oltre un quarantennio la scelta di praticare una politica attendista e persino compiacente verso il regime di Teheran si è rivelata non solo del tutto inutile ma persino controproducente, come ad esempio la sciagurata comparsata a Teheran di Federica Mogherini allora Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri con tanto di velo per ingraziarsi i mullah. Quest’epoca deve finire, dobbiamo lasciarcela definitivamente alle spalle: l’unico linguaggio che questo regime capisce è quello dell’intransigenza, ed è quindi ora che finalmente sia gli Stati sia gli organismi internazionali diano una risposta forte, unita e compatta.

L’Europa deve dichiarare, con azioni concrete – e non solo a parole – da che parte sta. È l’unico modo per provare a fermare l’escalation di morte, è l’unico modo per schierarsi veramente a favore delle donne, dei giovani, di un intero popolo che chiede libertà e che confida nel nostro aiuto”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia, componente della commissione Politiche dell’Unione europea e VicePresidente del Gruppo italiano Unione parlamentare.