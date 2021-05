CFP ENAIP – VILLAZZANO (TN) * LETTERA APERTA DI 27 STUDENTI: « NESSUNO CONOSCE LA NOSTRA FRUSTRAZIONE PER LO SVILIMENTO DELLE NOSTRE PROGETTUALITÀ PROFESSIONALI »

E noi sappiamo che la scuola è di fatto una enorme opera di semina i cui frutti un giorno ci saranno chiari: chi oggi accoglie la nostra fragilità e il nostro lato oscuro domani vedrà come noi sapremo accogliere quello degli altri. Noi sappiamo imparare prevalentemente con l’esempio.

Noi sappiamo che buona parte della nostra vita oggi si gioca nel virtuale ma che il virtuale non può essere pienamente autentico.

Noi sappiamo che dietro scelte, parole e pensieri si nascondono, a monte, emozioni non per forza strettamente ad essi collegate e che queste condizionano i contenuti e i modi del nostro comunicare.

Noi sappiamo che questo mondo molto social si compone in fondo di tanti incompresi monologhi. E sappiamo purtroppo come certo protagonismo emotivo non possa che fornire solo un parziale punto di vista.

Noi sappiamo che il giornalismo tollera spesso di adeguare la sua cronaca a un resoconto passionale e ad effetto e che accetta di buon grado di seguire le piste battute dai social trasformando in tal modo il fatto nell’interpretazione del fatto.

Noi sappiamo al contempo che siamo in fondo noi stessi a concedere il benestare a questo tipo di giornalismo e che quindi potrebbe, allo stesso tempo, spettare a noi chiederne il cambiamento.

Noi sappiamo che la politica ama appropriarsi del palcoscenico, soprattutto in funzione elettorale e che non ha remore a farlo, nemmeno quando il suo scalpitare comporta il maneggiare fatti e persone di cui ha solo una vaghissima idea.

Noi sappiamo tutto questo e molto altro e ne abbiamo avuto la prova schiacciante nell’ultima settimana trascorsa a leggere di noi.

Noi sappiamo, perché siamo ragazzi che pensano e perché tutto quanto ci accade, a scuola e fuori, è per noi materia di riflessione e studio.

Tutto ciò fa parte del mestiere che faremo e delle sue modalità: lavoriamo in team e in gruppo elaboriamo quanto ci accade, nella convinzione che il pensiero più vicino al vero è quello aperto alla condivisione reale e alla sincerità delle intenzioni.