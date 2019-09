PAT * PROMOZIONE SPORT E ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO: « PROSEGUONO GLI INCONTRI SUL TERRITORIO PER ILLUSTRARE LE NUOVE MISURE »

Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo: proseguono gli incontri sul territorio. Investire sui giovani, futuro del Trentino, e nello stesso tempo dare risposte concrete alle migliaia di persone che quotidianamente donano il loro tempo e le loro energie per mantenere vivo un movimento forte di valori universali: partendo da queste premesse l’assessore provinciale allo sport, Roberto Failoni prosegue gli incontri sul territorio per illustrare le nuove misure, volute dalla Provincia autonoma di Trento, a sostegno dello sport in Trentino.

Oggi, lunedì 23, l’assessore sarà a Cles alle 18.30 (Cassa Rurale Val di Non), domani, martedì 24, alle 18.00 a Mezzolombardo (Sala Civica del Comune) e alle 21.00 a Borgo Valsugana (Sala Auditorium della Comunità di Valle). Mercoledì 25 alle 18.30 sarà a Predazzo (Aula Magna – Municipio) e giovedì 26 settembre alle 20.30 a Tione (Sala riunioni della Comunità delle Giudicarie).

Molte le novità: dai contributi per l’acquisto dei pulmini a quelli per l’organizzazione di manifestazioni, dal sostegno alle campagne per la promozione dello sport a quello in favore delle società e associazioni sportive; e ancora i premi a favore degli studenti-atleti e i contributi per costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive. Agli incontri sono invitate le realtà sportive delle diverse zone.