TERMOMETRO POLITICO * IRPEF 2024: « 3 NUOVI SCAGLIONI, ECCO CHI RISPARMIA DI PIÙ » (PUBBLICATO IL 25/9 AGGIORNATO 26/9) »

Irpef 2024: 3 nuovi scaglioni. Ecco chi risparmia di più.

Irpef 2024: 3 nuovi scaglioni

Irpef 2024: si va delineando l’assetto della riforma fiscale che il Governo Meloni vorrebbe avviare già dal prossimo anno. Al centro del nuovo impianto la rimodulazione delle aliquote che da 4 passerebbero a 3 (visto l’accorpamento del primo scaglione con il secondo). Un fattore fondamentale per consolidare i vantaggi offerti dal taglio del cuneo fiscale (la cui proroga per un altro anno sembra ormai cosa fatta).

Per schematizzare, il nuovo sistema si muoverebbe in questi termini: il primo scaglione di reddito racchiuderebbe i redditi entro i 28mila euro, a questi verrebbe applicata una percentuale del 23%. Il secondo scaglione includerebbe i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro: l’aliquota per chi rientra in questo gruppo sarebbe fissata al 35%. Infine, nel terzo scaglione si concentrerebbero tutti i redditi oltre i 50mila euro: la tassazione per questi sarebbe nella misura del 43%.

Nelle intenzioni dell’esecutivo il piano così approntato dovrebbe comparire nella Legge di Bilancio per il prossimo anno. Come per le altre misure della Finanziaria, soprattutto quelle più corpose (vedi riforma previdenziale), pesa il nodo reperimento delle risorse. Per l’operazione (taglio dell’Irpef più accorpamento di primo e secondo scaglione) si stima una spesa per lo Stato di circa 14 miliardi.

Ecco chi risparmia di più

Irpef 2024: secondo le stime più recenti sull’impatto che potrebbe avere la modifica delle aliquote, non cambierebbe quasi nulla rispetto ad oggi per i redditi fino a 15mila euro. Per chi ha un reddito fino a 28mila euro, invece, si parla di un risparmio annuo di almeno 100 euro. Chi ha un reddito superiore a questa soglia (ed entro i 50mila euro) potrebbe arrivare a risparmiare fino a 260 euro all’anno di imposte.