DAO-CONAD * “FORESTIAMO INSIEME L’ITALIA”: «BIODIVERSITÀ, 1.000 NUOVI ALBERI TROVANO DIMORA A PANEVEGGIO – PALE S. MARTINO (TN)»

Attraverso il progetto “Bio Forest”, parte della campagna “Forestiamo Insieme l’Italia”, anche DAO promuove le foreste urbane e periurbane che aiutano la biodiversità. L’obiettivo è piantare 31.000 alberi su tutto il territorio italiano nei prossimi due anni.

Anche quest’anno, la Cooperativa DAO-Conad ha preso parte alla campagna “Forestiamo Insieme l’Italia” attraverso il progetto “Bio Forest” in collaborazione con Rete Clima Impresa Sociale, ente tecnico non profit che accompagna le aziende in percorsi di sostenibilità e decarbonizzazione in ambito di responsabilità ambientale.

Per questo intervento di riforestazione, la scelta è ricaduta sul Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.

Insieme a Marco Penasa (responsabile vendite, marketing e comunicazione di DAO) e Barbara Giongo (referente per campagne e collection Conad in DAO) a rappresentare la cooperativa DAO, all’evento hanno partecipato anche i soci che gestiscono i punti vendita Conad della Famiglia Cooperativa Val di Fassa e il socio gestore del Margherita Conad a San Martino di Castrozza.

L’area naturale ha subìto danni ingenti a causa della tempesta Vaia, esponendo il terreno agli agenti atmosferici e rischiando di innescare grossi problemi di dissesto idrogeologico. Le attività di riforestazione promosse dal consorzio bolognese prevedono la messa a dimora di alberi di abete rosso, larice e altre specie meno diffuse. Le piante verranno gestite e sostenute tramite taglio dell’erba con verifica e sostituzione delle fallanze forestali.

Inoltre, sarà assicurata la protezione da animali, come cervi e caprioli, tramite piccole recinzioni su gruppi di alberi o tramite trattamento delle piante con un repellente anti-selvaggina. Saranno utilizzati un numero elevato di specie arboree ed arbusti, adatte al contesto territoriale e scelte sulla base delle ecoregioni. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere lungo l’intera stagione vegetativa, per favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio. Anche la fauna avicola ne beneficerà, grazie alla creazione di nuovi siti di nidificazione.

“Con questa nuova tappa, DAO sottolinea l’impegno costante nella valorizzazione e nella tutela dei territori dove è presente” – ha affermato Nicola Webber, direttore operativo DAO-Conad – “Prendere parte a questa iniziativa insieme a soci e collaboratori è un’ulteriore soddisfazione. Come cooperativa locale conosciamo bene i danni che l’ambiente può subire a causa dei cambiamenti climatici repentini. La campagna “Forestiamo Insieme l’Italia” non solo permette il recupero di ambienti a rischio, ma promuove anche la cultura del rispetto e la salvaguardia della natura, temi fondamentali per la nostra realtà e la nostra comunità”.

Il progetto nazionale prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane entro la primavera di quest’anno, grazie al prezioso aiuto delle cooperative associate Conad, dei soci e della clientela.

La campagna “Forestiamo Insieme l’Italia” dal 2022 vanta la collaborazione di Rete Clima ed è parte di “Foresta Italia”, in partnership con Coldiretti Nazionale e PEFC. Grazie al completamento del progetto “Bio Forest” Conad raggiungerà l’obiettivo di piantare complessivamente 31.000 alberi su tutto il territorio italiano, a supporto della strategia di sostenibilità Conad “Sosteniamo il Futuro” basata sulle tematiche: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.