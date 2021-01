PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORRIDOIO BRENNERO – LINEA FERROVIARIA VERONA-FORTEZZA: « ON-LINE IL NUOVO SITO, ACCESSIBILE ALL’INDIRIZZO HTTPS://CORRIDOIODELBRENNERO.PROVINCIA.TN.IT/ »

E’ online il nuovo sito dedicato al Corridoio del Brennero e al quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza. Accessibile all’indirizzo .

E’ online il nuovo sito internet dedicato al Corridoio del Brennero e al quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza. Progettato per descrivere la valenza europea nonché le ragioni ambientali, economiche e sociali alla base degli ambizioni progetti ferroviari che interessano direttamente anche il Trentino, il sito verrà frequentemente aggiornato in virtù dell’avanzamento progressivo dei lavori e delle novità progettuali attese nei prossimi mesi.

Il sito descrive la valenza europea del corridoio del Brennero, parte integrante del corridoio TEN-T Scandinavo Mediterraneo, che connette la Scandinavia a Malta attraversando tutta l’Italia. Analizza poi le caratteristiche del Corridoio del Brennero, ovvero la tratta Verona-Monaco, in termini di flussi di traffico, incidenza del trasporto merci su gomma rispetto al trasporto su rotaia, impatti ambientali, sociali ed economici.

Nel sito trovano spazio le iniziative sovra-provinciali in essere e finalizzate ad adottare misure comuni lungo il Corridoio e nell’arco alpino per garantire un trasporto passeggeri e merci sostenibile ed attento alle peculiarità dei territori. Sono descritte le motivazioni alla base di progetti infrastrutturali ambiziosi come la realizzazione della Galleria di Base del Brennero, i cui lavori procedono, con più del 50% del sistema di gallerie già scavato, il quadruplicamento della ferrovia del Brennero e le cosiddette tratte d’accesso sud alla galleria di base del Brennero. Il territorio trentino è direttamente interessato da una serie di progetti descritti nel sito: queste sezioni verranno frequentemente aggiornate per informare tutti gli interessati sullo stato di evoluzione progettuale.E’ presente inoltre una sezione dedicata alla documentazione tecnica, dove sono raccolti report e studi redatti per lo più nell’ambito dei gruppi di lavoro e nei tavoli internazionali nei quali la Provincia di Trento è attiva, anch’essa in costante aggiornamento.L’indirizzo: