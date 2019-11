LA CIVICA * ASSEMBLEA CONGRESSUALE: « NOMINATO IL DIRETTIVO, PRESIDENTE MATTIA GOTTARDI E VICE VANESSA MASÈ » (ALLEGATO ELENCO COMPLETO)

Sala gremita per la prima Assemblea provinciale de La Civica. Presenti i rappresentanti delle categorie economiche, i delegati dei partiti alleati ed un nutrito numero di amministratori locali. Dopo i saluti del Presidente Maurizio Fugatti e dell’Assessore Mirko Bisesti, si è proceduto con la votazione per acclamazione della tesi congressuale e dei candidati ad essa collegati.

Eletto alla carica di Presidente provinciale del Movimento, l’Assessore Mattia Gottardi, ed in qualità di Vice la Cons. Vanessa Masè.

Eletto anche il Comitato Direttivo provinciale, composto da 13 membri totali, che non solo sono espressione di tutto il territorio, ma portano in dote un bagaglio di preparazione politico amministrativo molto qualificato, provenendo sia da percorsi associazionistici e culturali che dalle amministrazioni locali – per dare un metro di misura, 13 dei 15 membri totali provengono dall’esperienza amministrativa municipale o legislativa provinciale-.

Territorio, esperienza, qualità, ma anche un impianto generazionale diversificato sì, ma con una spiccata presenza di giovani (8 hanno meno di 40 anni, mentre la media complessiva tocca i 42).

L’Assemblea provinciale segue un periodo di costruzione sul territorio di una rete di rapporti e l’istituzionalizzazione dei singoli Coordinamenti di Valle, organismi che avranno il compito di riassumere la sintesi tra le istanze del territorio ed una linea politica provinciale. Due di questi, Val di Sole e Val di Non, sono stati presentati in conferenza stampa la scorsa settimana, mentre gli altri seguiranno settimanalmente il momento assembleare.

Si allega alla presente il testo della tesi congressuale ed i nominativi del Comitato Direttivo.