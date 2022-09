CISFP GIUSEPPE VERONESI – ROVERETO (TN) * “GIORNATA ACCOGLIENZA”: « I RAGAZZI DELLE PRIME CLASSI DUE GIORNI SUL MONTE ZUGNA, CON LA SEZIONE SAT (12-13/9) »

13.59 - giovedì 08 settembre 2022

Il CISFP G. Veronesi riparte con una nuova iniziativa! La campanella sta per suonare e per dare il via a quest’anno scolastico (finalmente senza le limitazioni sanitarie in vigore nei due precedenti) il CISFP Giuseppe Veronesi di Rovereto ha deciso di proporre ai suoi studenti una partenza diversa e inedita.

Alle ragazze e ai ragazzi iscritti alle classi prime è stata data la possibilità di vivere una due giorni (il 12 e il 13 settembre) sul vicino Monte Zugna, nell’ambito della consueta “giornata dell’accoglienza”.

La Dirigente Scolastica Laura Scalfi e il corpo Docenti hanno deciso di approfondire la conoscenza con i nuovi alunni offrendo di soggiornare presso il Rifugio Coni Zugna per una notte, predisponendo (per questo breve ma intenso inizio scolastico) attività extra – scolastiche di tipo ludico – ricreativo ma dall’alto valore formativo.

In prima persona saranno interessati i docenti di Storia e Territorio che accompagneranno gli alunni lungo il “museo all’aperto” del Monte Zugna con l’intento di stimolare e creare un primo rapporto di fiducia e interazione tra ragazze e ragazzi che saranno poi chiamati ad affrontare insieme il duro anno scolastico, tra classi e laboratori.

Lo scopo di questa iniziativa è quindi di dare loro l’opportunità di conoscersi fin da subito, di formare il gruppo classe e favorire la costruzione delle relazioni educative.

Sullo Zugna tutto è pronto per il “Veronesi”: il rifugio è stato riconfigurato espressamente dal Comune di Rovereto per queste esigenze già dal 2011. Dopo 2 anni di quasi assenza finalmente torna ad ospitare scolaresche.

La SAT sezione di Rovereto, nella persona di Davide Mosconi, ha contribuito all’organizzazione di questa due giorni, controllando i sentieri a nord e a sud del rifugio; ha inoltre eseguito uno sfalcio dell’erba nella zona del campetto da calcio a 1600 metri, per consentire al meglio le attività organizzate.