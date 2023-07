SINDACATO GIORNALISTI TN-AA – FEDERAZIONE STAMPA * QUOTIDIANO “IL NUOVO TRENTINO”: « CHIUSURA DELL’EDIZIONE CARTACEA DAL 13/8, PRENDIAMO ATTO DELLA COMUNICAZIONE “SIE SPA” »

18.35 - sabato 29 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige e Federazione Nazionale della Stampa Italiana prendono atto della chiusura dell’edizione cartacea del Nuovo Trentino dal 13 agosto e della contestuale intenzione di volere ricollocare i giornalisti che rimarranno senza lavoro all’interno del sito online www.giornaletrentino.it, comunicata ufficialmente da SIE SPA secondo quanto previsto dal CCNLG FIEG-FNSI.

Profondo rammarico viene espresso in una nota congiunta di Sindacato regionale e FNSI per l’interruzione delle pubblicazioni del Nuovo Trentino che aveva preso il testimone della storica testata Trentino dopo appena 10 mesi dalla riapertura e che in questo breve periodo ha arricchito il panorama informativo regionale.

Impossibile per il sindacato dei giornalisti regionale e nazionale non ricordare infine le 11 controversie di lavoro di ex giornalisti del Trentino in itinere e pendenti davanti ai giudici di primo e secondo grado, conclude la nota.