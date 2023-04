ROSSATO (FDI) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « CON AVVIO LAVORI AUMENTERÀ IL TRAFFICO SULLA GARDESANA OCCIDENTALE, SI INTERVENGA PER SALVAGUARDARE VIGOLO BASELGA »

16.07 - venerdì 28 aprile 2023

Circonvallazione ferroviaria Trento, Rossato (FdI): “Con l’avvio dei lavori aumenterà il traffico sulla Gardesana Occidentale. Si intervenga per salvaguardare Vigolo Baselga”. Nella giornata di ieri è stata posizionata una nuova trivella del cantiere preliminare per la contestata circonvallazione ferroviaria di Trento. Nelle prossime settimane, verrà avviato il cantiere relativo allo scavo per il lungo tunnel sotto la Marzola che spunterà a Mattarello, il quale comporterà inevitabilmente – alla luce del fatto che l’impianto Italcementi di Sarche sarà uno dei principali fornitori del cemento utilizzato per la realizzazione delle gallerie – un aumento del traffico a livello cittadino, ma soprattutto sulla SS 45 bis della Gardesana Occidentale.

Risulta quindi evidente che, nelle prossime fasi di realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, molto importanti saranno di conseguenza la conclusione in tempi celeri dei lavori – recentemente aggiudicati – di sistemazione della curva “del Palloncino rosso” (per la cui realizzazione il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia si è lungamente prodigato, attraverso la presentazione di atti istituzionali per il finanziamento dell’opera, mantenendo alta l’attenzione sul tema con interrogazioni) e – segnatamente – la particolare cura da riservare alla salvaguardia della frazione di Vigolo Baselga, tagliata a metà dal passaggio della sopracitata trafficatissima arteria viaria.

Nel corso della presente legislatura, con la mia attività istituzionale ho cercato di portare il disagio effettivo patito dalla cittadinanza all’attenzione di coloro che sono chiamati a operare delle scelte di programmazione, cosicché si possa valutare concretamente la possibilità di realizzare la galleria che, bypassando l’abitato di Vigolo Baselga, permetterebbe al contempo un transito scorrevole sulla Gardesana Occidentale, ma soprattutto un minimo di vivibilità dignitosa e di sicurezza e incolumità per i residenti. Nel frattempo – come auspicato dalla mia proposta di Ordine del giorno, approvata in Consiglio provinciale – si potrebbe provvedere a potenziare ulteriormente la segnaletica verticale lungo il tratto della SS 45 bis che attraversa l’abitato di Vigolo Baselga, ed in particolare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti, al fine di richiamare l’attenzione degli automobilisti in transito al rispetto dei limiti di velocità imposti.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia