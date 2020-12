RISPOSTA ASSESSORE ZANOTELLI AD INTERROGAZIONE DALLAPICCOLA – DEMAGRI – ROSSI (PATT) * CODIPRA: « IL CONTRIBUTO 2020 MASSIMO È DI € 4.637.676,57, PER IL RECENTE FORTE VENTO NUOVO INTERVENTO PER € 400.000 »

La Provincia ha sempre sostenuto il Consorzio, che ha saputo, specialmente in questi ultimi anni, attivare strumenti di gestione dei rischi in agricoltura, anche innovativi e anticipatori rispetto al quadro nazionale, che garantiscono importanti condizioni di protezione del reddito degli agricoltori.

Per far fronte ai danni derivanti dalle avversità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle epizoozie, la Provincia interviene con aiuti su premi assicurativi a favore dei produttori agricoli, tramite il Consorzio di Difesa, nel limite della percentuale massima ammessa dalla normativa europea per gli aiuti di Stato, attualmente fissata al 65% della spesa.

La Provincia può intervenire, come previsto dall’art. 54, comma 1 della L.P. 4/2003 a copertura delle spese per il pagamento delle polizze previste dalla normativa statale (Piano di gestione dei rischi) in aggiunta al contributo comunitario fino alla predetta percentuale. Dal 2019 la percentuale del 65% è stata coperta dal contributo comunitario e di conseguenza la Provincia non è dovuta intervenire.

L’intervento provinciale è stato finalizzato invece, ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 5, della L.P. 4/2003, alla copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi non contemplati dal Piano di gestione dei rischi nazionale, come, ad esempio, l’assicurazione per il bestiame, i danni da fitopatie e i danni subiti dai soci conferitori di cooperative e cantine. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

Lo stanziamento per l’anno 2019, ammonta ad Euro 3.920.924,85 e corrisponde al contributo massimo concedibile a copertura delle spese dei premi assicurativi gestiti dal Consorzio, sulla base della rendicontazione presentata.

Lo stanziamento previsto per l’anno 2020 ammonta ad Euro 4.619.734,00 a fronte di un contributo massimo concedibile di Euro 4.637.676,57, come risulta dalla situazione delle iniziative di difesa passiva per l’anno 2020 presentata dal Consorzio di difesa di Trento.

La Provincia interviene inoltre in materia di calamità con le provvidenze previste dall’art. 51 della l.p. 4/2003, anticipando quelle previste dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i, della L. 7 marzo 2003, n. 38), nonchè sostenendo con proprie risorse la differenza tra la somma assegnata e i benefici concessi nel caso di minore assegnazione da parte dello Stato. Recentemente è stato attivato da parte di Codipra un intervento per coprire i danni causati ai propri assicurati dal forte vento su coperture e strutture fisse: anche su tale nuovo intervento la Provincia contribuirà in misura pari al 65% con uno stanziamento di 400.000 €.

Con l’obiettivo infine di valorizzare l’agricoltura di montagna come presidio e salvaguardia del territorio, considerato il ruolo “ambientale” di tale attività come patrimonio culturale collettivo consolidato, riconosciuto e remunerato, nelle modifiche proposte in attuazione delle misure strutturali del PSR saranno inseriti dei criteri di priorità premianti per le aziende che aderiscono alle misure di gestione del rischio.

In conclusione, preme evidenziare che, grazie in particolare all’impegno e alla competenza messi in campo dal Consorzio di Difesa provinciale, ma anche al convinto sostegno assicurato dalla Provincia autonoma di Trento, il sistema di gestione del rischio trentino è considerato all’avanguardia nel panorama nazionale e, anche per il futuro dovrà continuare a rappresentare uno degli strumenti fondamentali di accompagnamento e di protezione del reddito degli agricoltori del nostro territorio.