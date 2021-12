RAI 4 – FILM “ THE COUNSELOR – IL PROCURATORE ”: « CON MICHAEL FASSBENDER – JAVIER BARDEM – PENELOPE CRUZ – CAMERON DIAZ – BRAD PITT, IL 9/12 »

11:11 - 8/12/2021

Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), giovedì 9 dicembre in prima serata, alle 21.20, propone un classico moderno del cinema crime firmato da uno dei registi più autorevoli della nuova Hollywood, Ridley Scott. Si parla del neo-noir “The Counselor – Il procuratore”: uno stimato avvocato in cerca di guadagni facili e in procinto di sposarsi decide di entrare nel business della droga convinto di uscirne pulito.

Il suo primo compito è trasportare 20 milioni in cocaina dal Messico agli Stati Uniti. Un film avvincente e ricco di colpi di scena con un cast ricchissimo di volti cari al grande pubblico, tra i quali Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz e Brad Pitt. A seguire, Rai4 trasmetterà il quinto dei sei episodi della docu-serie in prima visione “Revolutions”. Attraverso alcune delle più iconiche scoperte tecno-scientifiche della Storia, la serie esplorerà l’evoluzione del pensiero umano che ha cambiato il nostro agire e pensare.