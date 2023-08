ONDA * TRENTINO: « IN TRENTINO LA SANITÀ È IN MANO AI BUROCRATI, CHE TUTELANO LORO STESSI PRIMA CHE I CITTADINI » (VIDEO)

12.38 - sabato 19 agosto 2023

La sanità è fatta dai professionisti sanitari, per tutelare i cittadini. Loro, dal tecnico di ambulanza al medico del territorio e dei reparti, dagli Oss agli infermieri, realizzano nei fatti la Sanità. Ma in Trentino la Sanità è in mano ai burocrati, che tutelano prima loro stessi.

Per risolvere questa vistosa anomalia, denunciata da tutte le categorie sanitarie, noi di “Onda” abbiamo costruito un peculiare programma politico per la salute dei trentini.

La sanità pubblica trentina è ammalata di burocrazia, mentre gli operatori sono in ottima salute dimostrandolo quotidianamente ai cittadini che curano e assistono con professionalità e dedizione, nonostante frequenti avvilimenti e demotivazioni, che inducono una parte di essi alla fuga verso il privato.

Per curare la nostra sanità pubblica, mantenuta in vita da sanitari eccellenti, proponiamo innanzitutto di motivare il personale sanitario assegnando a loro le nomine dei vertici aziendali, le verifiche del raggiungimento dei risultati dei direttori ed i criteri di distribuzione delle premialità di risultato da riconoscere a tutti coloro che a quel risultato hanno contribuito.

Proponiamo ai Trentini una nuova gestione della Medicina territoriale, per conferirle un ruolo propulsivo per la prevenzione e la cura.

La rete Ospedaliera pubblica va integrata al territorio strutturando una collaborazione interdisciplinare; va abbandonata la finanza di progetto, che introduce in Sanità ospedaliera interessi privati, sia per l’ospedale centrale che per quelli di valle. Le Residenze Socio-Assistenziali, le Case di riposo, sono a tutti gli effetti Strutture di cura dei nostri anziani lungodegenti, che vanno finanziate e specializzate sul versante sanitario equiparando i trattamenti e l’inquadramento del personale a quello della Apss.

Una particolare attenzione Onda la riserva alle cure dentali, poiché in Trentino c’è una legge specifica abbandonata, proprio su questo settore assistenziale.