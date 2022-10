ASSOCIAZIONE “TRANSDOLOMITES” * GALLERIA BASE BRENNERO (BBT): PRESIDENTE GIRARDI, « SABATO 26/11 VISITA A MULES (BZ), DA DOVE SI ACCEDE AL CANTIERE COSTRUZIONE TUNNEL FERROVIARIO »

17.13 - domenica 30 ottobre 2022

Sabato 26 novembre 2022, Transdolomites organizza la visita a MULES (BZ) da dove si accede al cantiere di costruzione della Galleria ferroviaria di Base del Brennero. Dopo due anni di pausa ,Transdolomites torna a proporre la visita a Mules, nelle vicinanze di Fortezza (BZ) , sito da quale si accede ad uno dei lotti nei quali si lavora allo scavo dei tunnel della Galleria di base del Brennero (BBT).

Si tratta della galleria ferroviaria in piano che collegherà Fortezza a Innsbruck, che da sola raggiungerà una lunghezza di 55 km. In prossimità di Innsbruck, la galleria si interconnetterà con la circonvallazione ferroviaria esistente ed assumerà, di conseguenza, un’estensione totale di 64 km, divenendo così il collegamento sotterraneo più lungo al mondo.

Il viaggio studio, cui tutti possono partecipare, viene organizzato sabato 26 novembre 2022. Il trasferimento avverrà in pullman con partenza prevista da Canazei alle ore 06,30 effettuando le fermate in ogni paese della Valle di Fassa. Fiemme per proseguire via San Lugano, Ora per raggiungere il Forte di Fortezza ove si trova l’Info Point della BBT. Prevista una navetta da Trento a Ora per congiungersi con il gruppo delle valli.

Nella sede citata si assisterà ad un breve convegno di presentazione del progetto e verranno fornite le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. L’entrata in esercizio del nuovo tunnel è prevista per il 2032.

Seguirà la vestizione, il trasferimento in pullman sino a Mules per poi accedere alle gallerie che portano alla base della montagna, la cui vetta si trova 1800 sopra. Un cantiere formicaio in piena attività costituito da gallerie di servizio, cameroni, i tunnel di esercizio dove transiteranno i treni, il cunicolo esplorativo posto sotto le gallerie di esercizio, i nuovi tunnel ferroviari in parte realizzati passando sotto l’Isarco utilizzando la tecnica del congelamento del terreno.

Info sul viaggio ed eventuali adesioni, modulistica ; www.transdolomites.eu , Massimo Girardi, girardi.massimo@brennercom.net Cell. 320.4039769

Quota di adesione destinata alla copertura delle spese noleggio pullman € 22,00 AA/R a persona. Posti disponibili 50.

Rientro in giornata con partenza da Fortezza a metà pomeriggio.