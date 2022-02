ACLI TRENTINE * AMBIENTE E FAMIGLIA: « ON-LINE UN INCONTRO PER EDUCARE AGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI, SABATO 26/2 (ORE 10.00) » (PDF PROGRAMMA)

10.25 - mercoledì 23 febbraio 2022

Dalla sede provinciale delle Acli trentine verrà trasmesso online un incontro di riflessione dedicato alla famiglia intesa come fonte di benessere e ricchezza relazionale e spirituale.

Per tali ragioni le ACLI Nazionali propongono, insieme alle Acli Territoriali, un percorso di approfondimento itinerante, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma il prossimo 22-26 giugno 2022. Si tratta di un percorso di semina a partire dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e della lettera apostolica “Patris Corde”, per promuovere una riflessione spirituale, culturale e sociale che miri a valorizzare il ruolo della famiglia come comunità educante, centrata sul rispetto reciproco, l’accoglienza dell’altro, il contrasto alle povertà, lo sviluppo della solidarietà, la cura dell’ambiente, con una forte ricaduta nei territori attraverso il coinvolgimento delle Diocesi, di enti ed associazioni che condividono questi obiettivi.

Il quarto incontro del ciclo, che si svolgerà sabato prossimo a Trento, intende mettere in luce il ruolo attivo che la famiglia può svolgere nella promozione di stili di vita attenti ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e della giustizia sociale.

Stili di vita più o meno virtuosi si apprendono primariamente in famiglia: è qui che si formano, su una base quotidiana, le abitudini e i modelli che le persone hanno come individui e come parte del nucleo familiare. In famiglia si viene educati ad abitudini e comportamenti, anche per semplice emulazione. E sempre in famiglia si apprende lo stile di cura verso di noi, verso gli altri e verso la casa comune. Perciò è a partire dalla famiglia e dal nostro stile di vita domestico che bisogna incidere per combattere le criticità, riducendo gli sprechi, adottando abitudini responsabili e comportamenti sostenibili contro il consumismo dilagante.

Per questi motivi l’incontro ospiterà alcune testimonianze relative ai buoni stili di vita, come nel caso dell’Associazione Ortazzo di Caldonazzo, o come nel caso delle proposte relative all’economia civile, attraverso l’esperienza di Luca Guandalini sull’economia civile e del bene comune.

L’appuntamento seminariale è organizzato dalle Acli Nazionali in collaborazione con le Acli trentine e con il coinvolgimento dell’Arcidiocesi di Trento, dell’Agenzia per la Coesione Sociale e il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino.

Per l’iniziativa è stato concesso l’utilizzo del logo del Dicastero della Famiglia del Vaticano, quello ufficiale della X Giornata Mondiale della Famiglia ed il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per la Famiglia della CEI.

Programma:

ore 10:00 Apertura lavori: Luca Oliver, Presidente Acli trentine

Introduzione: Lidia Borzì, Presidenza nazionale Acli

INTERVENTI

Paola Pisoni, Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

Debora Nicoletto, Agenzia per la Coesione Sociale

Mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento

ESPERIENZE

Danilo Marchesoni e Maddalena Parolin, Associazione Ortazzo

Luca Guandalini, Economia Civile ed Economia del Bene Comune

Riflessione conclusiva: Luca Oliver

Modera: Francesco Macaro, giornalista per il TgR Trento RAI

Per partecipare a distanza scrivere a: segreteria@aclitrentine.it

ALLEGATO PROGRAMMA PDF