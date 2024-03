PAT * TRENTO – G7: « SVILUPPO E SFIDA DEL DIGITALE, IL PRESIDENTE FUGATTI INCONTRA IL MINISTRO URSO »

17.50 - venerdì 15 marzo 2024

Sviluppo e sfida del digitale, il presidente Fugatti incontra il ministro Urso. Colloquio a margine dei panel del G7 a Trento. I temi dello sviluppo, in particolare quelli connessi alla sfida del digitale e dell’intelligenza artificiale ma non solo, sono stati al centro di un cordiale colloquio tra il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L’incontro si è svolto in sala Trentino a margine dei panel del G7 in corso di svolgimento nella città di Trento