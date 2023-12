PRO VITA E FAMIGLIA * LIBERTÀ EDUCATIVA: « OTTIMA NOTIZIA LA REVOCA DELLA NOMINA DI PAOLA CONCIA, MA È SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG »

14.24 - mercoledì 13 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La libertà educativa delle famiglie è in pericolo! La revoca della nomina di Paola Concia come responsabile del progetto per le scuole “Educare alle relazioni” è stata sicuramente un’ottima notizia e una vittoria importante per le famiglie, ma attenzione: si trattava solo della punta dell’iceberg…

Il Ministro Valditara ha sì fatto un passo indietro sulle nomine riconoscendo la nostra voce di disappunto in merito, ma ha anche affermato che “il progetto per l’educazione all’affettività e alle relazioni andrà avanti, anche senza i garanti”.

Caro Ministro, il problema non era solo la folle e contraddittoria nomina di un ex deputato del PD e attivista LGBTQ a capo di un progetto sull’affettività nelle scuole… IL PROBLEMA È IL PROGETTO STESSO!

Riceviamo in continuazione email di genitori che ci raccontano di casi in cui associazioni entrate nelle scuole dei loro figli con la scusa dell’educazione affettiva, alla fine hanno propinato contenuti su sessualità, aborto e gender.

Le nostre famiglie non vogliono che lo Stato – in questo caso tramite il Ministero dell’Istruzione – interferisca in alcun modo sull’educazione affettiva e sessuale dei nostri figli!

Il progetto va bloccato in toto, prima che venga promosso in tutte le scuole! La nostra azione congiunta ha già permesso il ritiro della nomina della Concia.

Questo progetto è il frutto di una grave strumentalizzazione promossa dalla sinistra sul tragico omicidio di Giulia Cecchettin.

E nonostante sia palese la sua strumentalizzazione, Valditara sembra non perdere tempo a seguire la moda del momento…

Per capire con facilità quando bisogna coltivare seri sospetti rispetto all’esplosione di fenomeni sociali? Basta capire chi, tra le fila dei VIP progressisti e senza scrupoli, se ne inizia a fare principale promotore.

Ecco un esempio lampante:

La Ferragni e il Ministro Valditara vogliono tornare allo “Stato etico”? Siamo disposti a lasciare alla macchina istituzionale la decisione su cosa sia giusto o sbagliato per i nostri figli?

Vogliamo davvero permettere allo Stato di surclassare il ruolo educativo dei genitori in materia di educazione all’affettività, alla sessualità e alle relazioni in nome dell’agenda progressista?

Gli elettori non hanno scelto i partiti di centrodestra per ritrovarsi con l’ennesimo Ministro dell’Istruzione che decide di trasformare le scuole in un terreno fertile per ogni sorta di ideologia, ignorando che gli studenti sono prima di tutto figli di genitori, i quali possiedono il diritto fondamentale e naturale di essere i primi educatori rispetto a qualsiasi intervento dello Stato.

LA LIBERTÀ EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE NON SI TOCCA!

In meno di 24 ore, più di 38.000 cittadini attivi hanno firmato la nostra petizione permettendo il ritiro della nomina di Paola Concia come responsabile del progetto.

Ora, in nome della libertà educativa delle famiglie, ti prego di aiutarmi a far ritirare il progetto di matrice progressista “Educare alle Relazioni” dalle scuole dei nostri figli.