MARINI (MISTO) – INTERROGAZIONE: DIGA VANOI « È VERO CHE IL CONSIGLIERE REGIONALE VENETO PAN HA AFFERMATO CHE PAT E DOLOMITI ENERGIA ERANO INFORMATE DELL’INTENZIONE DI REALIZZARE L’INVASO IN TRENTINO? »

08.40 - martedì 29 agosto 2023

Interrogazione. Nell’aprile del 2023 il M5S, riprendendo una notizia pubblicata sul quotidiano online La Voce del Nord Est, ha contribuito a far cadere il velo del silenzio che gravava sulla vicenda della diga sul torrente Vanoi, progettazione finanziata con i fondi del PNRR, arrivata addirittura in Gazzetta Ufficiale senza che nessuno in Provincia di Trento se ne accorgesse. O almeno così è stato raccontato dalla Giunta provinciale nelle risposte ufficiali fornite in sede di Consiglio provinciale, nonostante risulti agli atti la mozione n. 333 del Consiglio della regione Veneto approvata con deliberazione n. 116/2022 nella seduta del 2 agosto 2022 (in allegato), nel corso della quale il consigliere regionale Giuseppe Pan ha pubblicamente affermato che Provincia di Trento e Dolomiti Energia erano state preventivamente informate dell’intenzione di realizzare l’invaso sul territorio trentino;

con la trattazione dell’interrogazione a risposta scritta 4484/XVI del 24 aprile 2023 “Realizzazione di nuovi invasi sul torrente Vanoi in territorio trentino e informazioni ai comuni interessati e alla Provincia” e dell’interrogazione a risposta immediata 4633/XVI del 19 giugno 2023 “Sviluppi dell’interlocuzione in corso con la Regione Veneto riguardo alla realizzazione di nuovi invasi sul torrente Vanoi in territorio trentino”, la questione è dunque divenuta di dominio pubblico anche in Trentino. Tramite la presentazione e la discussione delle predette interrogazioni si è infatti appurato che la regione Veneto, già nell’anno 2022, ha deciso di costruire una diga in Val Cortella, zona di massima pericolosità, la cui superficie è per la quasi totalità collocata sul territorio dei comuni trentini di Cinte Tesino e di Canal San Bovo;

la notizia relativa al progetto per realizzare una diga sul torrente Vanoi ha creato un certo scalpore nell’opinione pubblica suscitando la reazione degli enti locali veneti i cui rappresentanti hanno utilizzato toni durissimi contro l’autonomia trentina e contro le modalità con cui la Provincia esercita le forme di autogoverno per gli effetti dei principi sanciti nelle norme fondamentali della Repubblica italiana;

a titolo esemplificativo si menzionano alcune espressioni pronunciate nei confronti delle istituzioni trentine, le quali sono stata riportate testualmente nella deliberazione n. 2372023 del consiglio comunale di Romano d’Ezzelino (VI) approvata nel corso della sessione straordinaria del 3 luglio 2023 (in allegato):

• “C’è una provincia che è a noi vicina, la provincia di Trento, autonoma, che spesso si avvale di questa forma di autonomia, per eccedere nei propri diritti.”

• “ci uniamo e cominciamo a far sì che il confine italiano è uno ed uno soltanto”

• “spero vivamente che qui si intervenga dal punto di vista non solo governativo, ma anche dal punto di vista di una tirata d’orecchie del nostro caro Presidente Mattarella, nei confronti di una provincia che fa ciò che vuole su una questione così vitale per tutti noi, ci starebbe”

• “E che sia un’iniziativa che possa ripetersi in altre tematiche che vede il Veneto, molto spesso, soccombere nei confronti di una Regione che sta a nord a noi e che troppo spesso è avvantaggiata rispetto…, è una sorta di concorrenza sleale che ci fa una Regione che dovrebbe esserci amica.”

• “Evidentemente, nel momento in cui sono state fatte le varie trattative per dare lo statuto speciale ad alcune zone d’Italia, qualcuna è stata un po’ più caricata di privilegi, quindi, credo che sia doveroso fare attenzione a tutta questa attività di decentramento”;

tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia per sapere

1. se conferma la veridicità delle dichiarazioni del consigliere Giuseppe Pan pronunciate nell’aula dell’assemblea regionale veneta il 2 agosto 2023 rispetto alle comunicazioni precedentemente effettuate alla Provincia di Trento e a Dolomiti Energia in ordine alla realizzazione della diga del Vanoi;

2. quando e con che modalità sia stato informato dalla regione Veneto dell’approvazione della mozione n. 333 approvata con deliberazione n. 116/2022 del Consiglio regionale veneto nella seduta del 2 agosto 2022;

3. se sia a conoscenza delle deliberazioni adottate dai consigli comunali veneti rispetto alla realizzazione della diga del Vanoi ed in particolare alla deliberazione del comune di Romano d’Ezzelino (VI) citata nelle premesse;

4. se non ritiene inviare una nota ufficiale al presidente della regione Veneto ed ai sindaci dei comuni interessati per illustrare loro gli strumenti dell’autonomia nonché le norme fondamentali in materia di salvaguardia del paesaggio e di tutela delle acque esigendo altresì spiegazioni rispetto ai provvedimenti amministrativi da essi adottati in ordine alla progettazione della diga del Vanoi.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Alex Marini (M5s)