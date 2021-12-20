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SONDAGGIO IXÈ * INTENZIONI DI VOTO 20-12-2021: « PD AL 22,4% / LEGA 19,1% / FDI 17,4% / M5S 16,4% / FI 9,2% / AZIONE 3,4% »
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13:53 - 20/12/2021
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