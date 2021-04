APSS – TRENTINO * CODE AL CENTRO VACCINALE TRENTO FIERE: « CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO ARRECATO A TUTTI GLI UTENTI, IN PARTICOLARE ALLE PERSONE PIÙ ANZIANE »

A causa di un errore nella definizione degli appuntamenti per la giornata di oggi, nel centro vaccinale di Trento Fiere questa mattina si è formata una lunga coda di utenti in attesa. Sono stati fissati più appuntamenti per la stessa fascia oraria e quindi si sono creati ritardi fin dall’apertura della seduta vaccinale.

Le persone convocate per questa mattina erano state preavvisate telefonicamente e invitate a recarsi all’appuntamento più tardi rispetto all’ora prevista, ma questo evidentemente non è stato sufficiente a evitare le lunghe attese.

Per smaltire la coda sono state immediatamente potenziate con personale aggiuntivo le attività di accettazione e somministrazione e sono state effettuate tutte le verifiche del caso sulle agende CUP dei prossimi giorni per evitare che il problema possa verificarsi anche in futuro. In tarda mattinata le criticità sono state risolte.

Ci scusiamo per il disagio arrecato a tutti gli utenti e in particolare alle persone più anziane che maggiormente possono aver sofferto l’attesa.