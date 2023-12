SEN. BIANCOFIORE (C.I.) * SICUREZZA: « LA SITUAZIONE È ALLARMANTE, SPERO CHE IL MINISTRO PIANTEDOSI VADA PRESTO IN TRENTINO »

13.00 - mercoledì 20 dicembre 2023

Sicurezza, Biancofiore: situazione allarmante, spero Ministro Piantedosi presto in Trentino.

“Destano allarme e preoccupazione crescenti, gli ormai innumerevoli episodi di grave violenza di vario tipo, anche a sfondo sessuale, che colpiscono indiscriminatamente, con mezzi diversi, giovani donne e non solo nel nostro Trentino.

Basta leggere le cronache dei giornali e media trentini, da cui esce un countdown davvero sconcertante per la nostra terra tradizionalmente culla della qualità della vita, a cui le istituzioni competenti, locali e nazionali, devono assolutamente porre attenzione immaginando misure ad hoc per ristabilire condizioni di normale convivenza sociale e civile.

Mi sono già attivata per chiedere al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e alla Presidente della commissione femminicidi Martina Semenzato, di venire ad horas in Trentino per un incontro con le autorità locali, amministrative, di polizia e della procura, per far sentire l’attenzione dello Stato ai cittadini e ai territori. Occorre mettere in moto con urgenza azioni e mezzi forti per ristabilire la sicurezza e la tranquillità cui i nostri cittadini erano abituati.

Col cuore a Rovereto e alle due donne vittime la scorsa estate di brutali assassini, alla nostra Regione e al Paese, è stato approvato in Legge di Bilancio, su mia iniziativa, un emendamento per l’installazione di colonnine per chiamate d’emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree che presentano criticità dal punto di vista della sicurezza”. Forse, se nel parco Nikolajewka vi fossero stati questi mezzi di protezione, la povera Ines avrebbe potuto essere soccorsa e salvata.”

Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo Civici d’Italia, Noi moderati (Coraggio Italia, Udc), MAIE e membro della Commissione Femminicidi.