ON. BIANCOFIORE (FI) * VACCINI: « UN’OTTIMA NOTIZIA L’APPROVAZIONE DEL “ GREEN PASS “ DAL PARLAMENTO EUROPEO, ORA L’ITALIA ADOTTI IL MODELLO DELL’ALTO ADIGE »

Un’ottima notizia l’approvazione del Green Pass dal parlamento europeo a schiacciante maggioranza. Certo mai avremmo pensato fino ad un anno fa di poter viaggiare solo se muniti di un passaporto sanitario, ma oggi è la realtà per poter circolare in sicurezza, alla quale il Parlamento UE ha dato una concreta risposta.

L’Italia deve andar fiera di essere stata ancora una volta pioniera in materia visto che il cosiddetto “Corona Pass” è già in funzione nella Provincia Autonoma di Bolzano, accompagnato da tamponi gratuiti per la popolazione e che spero diventi prototipo per tutta l’UE.

Certamente sarà da aggiornare con tutte le regole e i profili indispensabili che il governo dovrà porre in essere per consentire uniformità regionale e – in particolare modo, il rilancio di un settore vitale per la nostra economia, come quello del turismo.

Un primo passo verso il ritorno ad una normalità che non si può più rimandare.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e Membro del coordinamento di Presidenza.