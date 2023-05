SAIT E COOP * EMERGENZA ALLUVIONE: « DA DOMANI LA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ, PER SOSTENERE L’EMILIA- ROMAGNA E LE MARCHE »

18.06 - venerdì 19 maggio 2023

SAIT aderisce alla campagna COOP che stanzia un milione di euro alle due regioni, a cui si aggiunge una raccolta tra Socie e Consumatori, attraverso un conto corrente dedicato o alle casse dei punti vendita. I fondi saranno destinati ad un intervento di ricostruzione.

SAIT (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) aderisce alla campagna di solidarietà lanciata da COOP per sostenere le persone in difficoltà e i territori di Emilia-Romagna e Marche, duramente colpiti dall’alluvione, coinvolgendo Soci e Consumatori.

La campagna di solidarietà prevede la donazione di un milione di euro, a cui si aggiunge l’avvio di una raccolta fondi, a partire da domani, sabato 20 maggio, direttamente alle casse dei punti vendita Famiglia Cooperativa, Coop Trentino e Coop Superstore.

Sarà inoltre possibile donare sul conto corrente dedicato, aperto da Coop Italia presso Unicredit (IBAN: IT 94 T 02008 05364 000106764648, causale “Raccolta Fondi Alluvione Romagna e Marche”). I fondi raccolti saranno destinati a uno specifico intervento di ricostruzione in accordo con le autorità locali interessate.

La campagna si affianca a un’attività di sostegno fra tutti i dipendenti delle Cooperative a favore dei colleghi di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno che hanno subito danni dall’emergenza attraverso la donazione di ore di lavoro.

SAIT Coop è il Consorzio delle Cooperative di Consumo del Trentino, dell’Alto Adige e di alcune cooperative collocate in Veneto e Lombardia: ci occupiamo di gestire supermercati e di fornire beni e servizi alle Famiglie Cooperative associate e ai loro punti vendita.

SAIT nasce nel 1899 da un’idea dell’ingegnere Emanuele Lanzerotti che decide di fondare una centrale di rifornimento e smistamento per riunire le Cooperative di consumo locali che gestiscono piccoli negozi al dettaglio. Oggi quell’idea si è trasformata in un gruppo di oltre 470 persone. Oggi come ieri al Consorzio spetta anche il compito di fornire beni e servizi alle Cooperative associate composte da 110.000 soci di Cooperativa, 95 Soci con oltre 400 punti vendita.

Web: www.laspesainfamiglia.coop/Chi-Siamo/Il-Consorzio-Sait LinkedIn: www.linkedin.com/company/saitcoop/