CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « L’AREA TURISTICA DI RONZO CHIENIS PASSA DA APT ROVERETO A GARDA DOLOMITI »

11.22 - giovedì 27 luglio 2023

Ronzo Chienis passa dall’Apt lagarina a quella Garda Dolomiti, come il consiglio comunale aveva dichiarato di volere con voto unanime. Stamane a dare parere positivo alla necessaria delibera della Giunta provinciale è stata la II Commissione consiliare permanente, presieduta da Luca Guglielmi. L’assessore al turismo Roberto Failoni ha spiegato che proprio ieri si è espresso il C.a.l. (tutti astenuti, salvo Luserna favorevole) e che quindi ora si può andare alla delibera che ridefinirà gli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020. Failoni ha chiarito che non si tocca l’autonomia dell’ambito Apt della Vallagarina, ma si dà solo corso a una scelta locale, come la legge 8/2020 prevede e come è già avvenuto senza drammi, ad esempio con San Lorenzo Dorsino. Già da tempo del resto – ha annotato l’assessore – l’Apt gardesana lavora e collabora fattivamente con il territorio grestano.

Sul tema è intervenuto Alessandro Olivi, dicendo di astenersi e di rispettare la scelta unanime del consiglio comunale di Ronzo, coerente anche con la circostanza che c’è pure un versante del monte Baldo che guarda logicamente verso il Benaco. Il consigliere di Folgaria – a suo tempo promotore della norma che istituì l’ambito autonomo dell’Apt roveretana – s’è al contempo rammaricato del fatto che non si è fin qui affatto sfruttata la previsione in legge delle collaborazioni inter-ambito (attraverso le cosiddette A.t.a.), in particolare non si è avviato quel percorso di azione comune di promozione turistica tra Vallagarina e Garda trentino, che invece sarebbe strategica e preziosa. Lorenzo Ossanna ha detto di condividere le motivazioni di Ronzo, con cui ha avuto modo di confrontarsi anche nei giorni scorsi da assessore regionale. Pietro De Godenz ha detto che cauti spostamenti di ambito di limitate aree territoriali possono ben rientrare nei normali assestamenti della riforma della promozione turistica e ha citato anche il caso di Baselga di Pinè.