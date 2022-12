RSA “OPERA ROMANI” E “VALLE LAGHI” * LETTERA APERTA A CORTE CONTI TRENTO: « LE NOSTRE AZIENDE PRESENTANO GESTIONE IN UTILE, GRAZIE A MODELLO GESTIONALE CONSORTILIZZATO »»

13.44 - mercoledì 14 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Inoltriamo il testo della comunicazione oggi inviata alla Corte dei Conti.

“Spettabile Corte dei conti, nel corso dell’adunanza pubblica di data odierna, convocata per l’illustrazione degli esiti istruttori relativi al controllo sulla gestione sulla attività delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento, la Presidente di UPIPA ha affermato che le aziende, come le nostre, che hanno conseguito un utile di gestione lo hanno ottenuto solamente in ragione di lasciti, di patrimonio, di fondi precedenti e della gestione di strutture COVID.

Preme precisare come tale affermazione non corrisponda al vero.

Le nostre aziende presentano una gestione in utile grazie ad un articolato modello gestionale consortilizzato, possibilità prevista dalla Legge Regionale, ad una attenta gestione del personale, ad un basso tasso di assenteismo (ben al di sotto della media di sistema) e a molteplici iniziative di efficientamento dei servizi e degli acquisti.

Prova ne sia che la APSP di Cavedine non ha gestito alcuna struttura COVID, non ha alcuna rendita patrimoniale e non gode di alcun lascito.

Si evidenzia, inoltre, come altre APSP abbiano gestito strutture COVID e abbiano conseguito margini negativi.

In ultimo, si evidenzia come le rette alberghiere giornaliere applicate dalle nostre strutture, pari a 47.70 euro per Cavedine e 46.50 euro per Nomi siano ampiamente inferiori alla retta media ponderata di sistema per l’anno 2022, pari a 48.91 euro, e risultino decisamente inferiori alla retta che la Presidente Chiogna applica alla Civica di Trento, struttura che presiede, pari ad euro 52.50.”

Pur comprendendo il momento di difficoltà che il sistema delle APSP trentine sta vivendo, spiace davvero constatare come la Presidente di UPIPA, invece di risolvere i gravi problemi che attanagliano il sistema, magari incoraggiando e favorendo quelle razionalizzazioni e ottimizzazioni gestionali e strutturali che anche la Corte dei conti ha espressamente sollecitato, perda tempo nell’incomprensibile tentativo di sminuire i risultati positivi di quelle aziende associate che, grazie al lavoro prezioso di tutti i propri collaboratori, sono riuscite ad ottenere degli ottimi risultati di gestione in un contesto difficile come quello attuale.

*

La Presidente dell’Opera Romani – dott.ssa Francesca Parolari

La Presidente della Residenza Valle dei Laghi – Cristina Conti