ENAC * CONGRESSO NAZIONALE CISL-FIT: DI PALMA, « RIFORMA AVIAZIONE CIVILE, PRESIDIARE IL COMPARTO AEROSPAZIALE PASSANDO PER I COLLEGAMENTI CON I DRONI »

17.46 - lunedì 04 aprile 2022

Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, interviene al XII Congresso Nazionale della Fit Cisl, in corso a Sorrento.

“La riforma dell’aviazione civile è stata una riforma fortemente voluta dal mondo sindacale. Un percorso contrastato ma vincente che, nonostante le difficoltà del vettore di riferimento nazionale, ha determinato la crescita del trasporto aereo nel nostro Paese, con importanti e qualificate ricadute occupazionali.

Ora ci attende una nuova sfida che porta l’ENAC a voler presidiare il comparto aerospaziale che va dall’ultraleggero ai voli suborbitali, passando per i collegamenti con i droni. Un progetto che, evidentemente, sviluppa business in un settore che genera, sul territorio, lavoro di alta qualità.

La condivisione di questo percorso con il mondo sindacale e, in particolare, con il segretario della CISL, Salvatore Pellecchia, ci permette di superare il pericolo di una riforma dimezzata che determina una strategia di intenzioni e non di fatti ed essere confidenti di una sua concreta attuazione che è il modo per far capire ai tanti, quanto può essere importante l’impulso di una Pubblica Amministrazione nella definizione di una visione di sviluppo economico del nostro Paese, con opportunità per i nostri giovani di entrare in un mercato del lavoro che può dare grandi riconoscimenti professionali”.