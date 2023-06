ROSSATO (FDI) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « OK VERIFICHE A EDIFICI IN IMBOCCHI GALLERIE, MA SI ESTENDA IL MONITORAGGIO A TUTTA L’AREA TRACCIATO»

16.36 - martedì 6 giugno 2023

Circonvallazione ferroviaria Trento, Rossato (FdI): “Bene le verifiche sugli edifici che si trovano agli imbocchi delle gallerie, ma forse sarebbe stato meglio estendere il monitoraggio a tutta l’area interessata dal tracciato”.

La scorsa settimana i quotidiani locali hanno riportato la notizia secondo cui sarebbe attualmente in corso una campagna di verifica su una ventina di edifici nelle zone più prossime al cantiere relativo alla circonvallazione ferroviaria di Trento. Lo svolgimento di queste analisi si aggiunge pertanto ai numerosi motivi di preoccupazione e malcontento che interessano la cittadinanza che abita attorno alle aree che sono (e saranno) oggetto di cantierizzazione per la realizzazione della grande opera. Per questi motivi, nell’ottica di contribuire a tranquillizzare la popolazione rendendola edotta sul tema, ho presentato un’interrogazione per sapere, con riferimento alla campagna di verifiche conseguente all’inizio dei lavori di realizzazione della circonvallazione ferroviaria, a quale soggetto sia stata affidata, quali criteri vengano utilizzati nel corso delle analisi e quali siano le zone presenti e future oggetto di monitoraggio.

Nella sua risposta il Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina ha spiegato che la campagna di verifiche riguarda i cosiddetti “testimoniali di stato”, ovverosia perizie giurate corredate da documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici, che documenta fedelmente lo stato e le condizioni dei luoghi che è utile redigere, ad esempio, tra le parti interessate prima di un lavoro invasivo, in modo tale da conservare memoria della situazione “ante operam” e di conseguenza escludere la possibilità che danni procurati nel corso dell’esecuzione possano essere ingiustamente presentati come già esistenti a prima dell’inizio degli stessi. Ha poi proseguito ricordando che la verifica è in carico all’appaltatore, si concretizza attraverso la sottoscrizione di un verbale redatto in contraddittorio nel corso della visita all’interno delle unità immobiliari degli edifici interessati e che il monitoraggio riguarderà le zone in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie.

Nella mia replica, ho fatto notare come sarebbe stato forse più corretto fare delle analisi sulle vibrazioni per tutto il tracciato, ribadendo come la preoccupazione per quanto riguarda questa materia sia molto forte.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia