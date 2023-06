ARCIDIOCESI DI TRENTO * “LA CATTEDRALE SVELATA”: « UN NUOVO PORTALE WEB RACCONTA IL DUOMO DOPO I LAVORI DI RESTAURO, IL 15/6 L’EVENTO-LANCIO »

16.20 - martedì 6 giugno 2023

“La Cattedrale svelata”. Un nuovo portale web racconta il Duomo dopo i lunghi lavori di restauro. Un affascinante viaggio multimediale nella chiesa del Concilio. Il 15 giugno l’evento-lancio. A Firenze un convegno scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure dedicato ai lavori ventennali nella Cattedrale trentina.

A sei mesi dal termine dei restauri e dalla riconsegna alla comunità, la Cattedrale di Trento si presenta, in tutto il suo rinnovato splendore, con un nuovo portale web. Un ambiente digitale innovativo e multimediale, per consentire ai navigatori della rete una visita “immersiva” alla scoperta del secolare edificio della città del Concilio, dedicato al patrono San Vigilio.

Il nuovo portale sarà al centro di un evento-lancio la sera di giovedì 15 giugno alle ore 20.30 dal suggestivo titolo “La Cattedrale svelata”, inserito nel programma delle Feste Vigiliane e realizzato in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara. Da quel momento, il nuovo sito sarà raggiungibile all’attuale indirizzo web cattedralesanvigilio.it.

Il nuovo portale e l’evento del 15 giugno sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa nella mattinata di martedì 6 giugno nella sacrestia della Cattedrale di San Vigilio, alla presenza di mons. Lodovico Maule, decano del capitolo della Cattedrale, Marco Stucchi e Matteo Visintainer, autori del nuovo portale web, Roberto Stanchina, vicesindaco di Trento, Sergio Divina e Massimo Ongaro, rispettivamente presidente e direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara.

La conclusione dei lavori di restauro del Duomo ha suscitato nel Capitolo della Cattedrale di San Vigilio il desiderio di intraprendere una nuova campagna fotografica per documentare la bellezza e il patrimonio di storia, cultura e spiritualità della chiesa del Concilio.

Il nucleo costitutivo de “La Cattedrale svelata” è un insieme di fotografie sferiche e immagini ad altissima risoluzione unite in un percorso multimediale arricchito da approfondimenti testuali e analisi comparative, capace di generare un’esperienza di visita ed esplorazione unica del luogo sacro. Dal punto di vista tecnico “La Cattedrale svelata” è stato interamente realizzato facendo sistematico ricorso a tecniche avanzate di fotostitching per ottenere immagini di grande qualità e precisione. Le superfici affrescate e le opere architettoniche in facciata sono state fotografate in modalità multi scatto con l’intento di raggiungere elevate risoluzioni per consentire al visitatore l’osservazione di dettagli addirittura più minuti di quelli osservabili ad occhio nudo.

In occasione di questa raccolta di documentazione fotografica il Capitolo della Cattedrale e il Museo Diocesano hanno messo a disposizione dei fotografi luoghi e punti di osservazione altrimenti non accessibili, in particolare dall’alto e sul presbiterio, rivelando le geometrie del Duomo e la preziosità del lavoro di pulizia della pietra. Sono state fotografate le sacrestie, con i loro antichi e preziosi mobili in legno anch’essi oggetti di un recente restauro, la cappella Alberti e l’inestimabile Crocifisso del Concilio. Ogni stallo del grande coro ligneo ora ripulito e rinnovato è stato ripreso con un dettaglio mai ottenuto prima. Per “La Cattedrale svelata” i fotografi sono saliti anche nella torre campanaria e naturalmente sono scesi nella cripta per testimoniare, ancora una volta, le prime tappe della edificazione del luogo di culto. Ampio spazio agli affreschi sulle volte delle navate e alla Madonna con Gesù Bambino riscoperti durante i lavori di restauro.

Per presentare a tutta la cittadinanza il nuovo portale web, la Cattedrale ospiterà un evento giovedì 15 giugno alle ore 20.30. Condotta da Carlo Andrea Postingher e introdotta da monsignor Maule la serata-evento, inserita nelle Feste Vigiliane, prevede il “racconto” del nuovo sito web a cura dei due curatori, Stucchi e Visintainer, in un’accurata cornice multimediale con l’animazione musicale del Gruppo vocale Laurence Feininger. Sarà presente l’arcivescovo Lauro Tisi.

La Cattedrale di Trento “celebrata” dall’Opificio Pietre Dure di Firenze

Ai restauri della Cattedrale di Trento dedica un importante convegno scientifico l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, coinvolto a più riprese durante i lavori nel Duomo trentino, a cominciare dalla consulenza di Mauro Matteini, fondatore del Laboratorio Scientifico dell’Opificio.

Il convegno dal titolo “2000-2023. Il restauro della Cattedrale del Concilio di Trento. Interventi strutturali, restauro della pietra e degli affreschi” si tiene a Firenze domani, mercoledì 7 giugno, nella sede dell’Opificio (in via degli Alfani 78, a partire dalle ore 15)

Il convegno, a cui interverranno molti relatori trentini coinvolti nei lavori in Cattedrale, rientra tra gli approfondimenti proposti periodicamente dall’Opificio e legati a recenti ricerche o casi esemplari nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali.

“La progettazione e realizzazione di un restauro ventennale di tale portata – spiega in una nota l’Opificio – ha necessariamente comportato ricerche e sperimentazioni di interesse per l’aggiornamento dei professionisti del settore e di tutti gli appassionati. I lavori che hanno impegnato per oltre due decenni un folto numero di operatori di alta professionalità hanno imposto di affrontare in modo sinergico le innumerevoli problematiche del monumento, che si sono estese a cospicui interventi di consolidamento. Infine, quasi a sigillo del percorso – conclude la nota –, la scoperta di uno straordinario affresco del XIII secolo, una Madonna in trono con Bambino e Santi, ha coronato il lavoro e commosso il popolo dei fedeli”.

Programma

15.00 Saluti e apertura del convegno – Emanuela Dafra, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure

Storia della Basilica Cattedrale di San Vigilio – Mons. Lodovico Maule, Decano del Capitolo della Cattedrale di Trento

Il restauro della Cattedrale dal 2000 ad oggi – Arch. Ivo Maria BONAPACE – Progettista e Direttore Lavori

Gestione organizzativa ed economica – Claudio Puerari, Economo diocesano, Procuratore per i lavori della Cattedrale

La Cattedrale e la città: storia e tutela – Arch. Luca Gabrielli e Arch. Fabio Campolongo, Soprintendenza per i Beni Culturali Provincia Autonoma di Trento;

Il paramento lapideo: restauro, documentazione e manutenzione – Dott. Mario Massimo Cherido e Arch. Stefano Lorenzon, LARES Lavori di Restauro S.r.l.

Affreschi ed elementi scultorei: indagini, progetto e restauro – Dott. Mauro Matteini, Alice Maccoppi, consulenti Arcidiocesi

Consolidamento statico e miglioramento sismico – Prof. Ing. Piergiorgio Malerba e Ing. Paolo Galli, Progetto interventi strutturali

Rilievi, indagini e monitoraggi – Ing. Edoardo IOB – Responsabile Unico del Procedimento

Coordina: Nadia Emanuelli – Servizio Autorizzazioni Arcidiocesi di Trento