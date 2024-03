RAI * “PORTA A PORTA”: “IMMAGINI IN ONDA NON NE SONO ANDATE E NON NE ANDRANNO “ (PRECISAZIONI DELLA TRASMISSIONE DOPO ANNUNCIO QUERELA JOHN ELKANN)

17.33 - sabato 16 marzo 2024

Porta a Porta precisa: “Immagini non sono andate e non andranno in onda”.

Nota della trasmissione dopo annuncio querela John Elkann.

In merito all’annunciata querela di John Elkann a “Porta a porta”, per presunta violazione della sua privacy con l’uso di droni, una nota del programma precisa che il film maker della trasmissione, dotato di regolare licenza di volo, ha smesso di effettuare riprese dopo l’invito della sicurezza di casa Elkann. Quelle immagini non sono andate e non andranno in onda.

Peraltro, il Garante della Privacy chiarisce, in una nota del settembre 2021, che l’uso di immagini riprese da droni a fini giornalistici, anche senza il consenso degli interessati, è legittimo, fatte salve ovvie cautele come la non ripresa di persone, di targhe e di altri elementi identificativi.

In ogni caso, registrato il dissenso della sicurezza Elkann, abbiamo evitato di trasmettere le immagini.